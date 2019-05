Florida Boeing 737 esce di pista e finisce in un fiume | tutti salvi

Florida - Boeing 737 va fuori pista e finisce in un fiume : 20 feriti : Interminabili momenti di paura quelli vissuti dai passeggeri dell’aereo finito fuori pista a Jacksonville, in Florida verso le 21.40 ora locale, le 3.40 di oggi in Italia. Sia i passeggeri sia l’equipaggio del velivolo, un Boeing 737, sono salvi, ma ci sono circa venti feriti, nessuno grave secondo le autorità. I piloti avevano provato l’atterraggio anche se l’aereo era nel mezzo di una tempesta, con forti raffiche di vento e pioggia: il ...

Florida - Boeing va fuori pista e finisce nel fiume : tutti i 143 passeggeri sono salvi : Stava tentando di atterrare durate una forte tempesta ma è scivolato nel fiume. È successo nella notte, poco prima delle 4 (ora italiana, nella serata negli Usa orientali) a un Boeing 737 della Miami Air International proveniente da Guantanamo (Cuba) che è andato fuori pista a Jacksonville, in Florida, finendo nel St. Johns River. Le 143 persone a bordo, riferisce lo sceriffo di Jacksonville, sono tutte vive. L'articolo Florida, Boeing va fuori ...

Florida - Boeing 737 va fuori pista e finisce in un fiume - : Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo a Cuba, e solitamente trasporta i militari e i loro familiari. I passeggeri sono stati tratti tutti in salvo, la causa forse il maltempo. "Non sapevamo ...

Florida - Boeing 737 va fuori pista e finisce in un fiume - : Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo a Cuba, e solitamente trasporta i militari e i loro familiari. I passeggeri sono stati tratti tutti in salvo, la causa forse il maltempo. "Non sapevamo ...

Florida - Boeing 737 esce fuori dalla pista e precipita nel fiume : a bordo 143 passeggeri : Boeing 737 della Miami Air con a bordo 143 passeggeri, proveniente da Cuba, è uscito dalla pista ed è precipitato nel fiume St. Johns River a Jacksonville. Tra le cause, forse il maltempo forte delle ultime ore, che ha costretto il pilota ad un atterraggio d'emergenza. Tutti sono sopravvissuti, anche se ci sarebbero decine di feriti. Indaga la polizia.Continua a leggere

Boeing 737 fuori pista : finisce in un fiume in Florida/ Paura per i 136 a bordo : Un Boeing 737 è finito fuori pista, atterrando in un fiume in Florida: Paura per i 136 a bordo fra passeggeri e personale, tutti salvi

Florida - Boeing 737 in volo da Guantanamo finisce fuori pista e atterra in un fiume : Un Boeing 737 è finito fuori pista a Jacksonville, Florida, ed è atterrato nel fiume limitrofo, il St. Johns. È successo il 3 maggio a un aereo proveniente dalla base militare di Guantanamo , a Cuba.A ...

Florida - Boeing 737 finisce in un fiume : salve le 143 persone a bordo Il video : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, le 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Disastro aereo sfiorato in Florida : Boeing con 143 persone a bordo finisce nel fiume : Il velivolo è andato oltre la pista ed è scivolato nelle acque del Saint Johns a Jacksonville. Salvi tutti i passeggeri, al...

Un Boeing 737 è scivolato dalla pista di atterraggio e finito in un fiume a Jacksonville - in Florida : Un Boeing 737 con a bordo 143 persone partito dalla base navale statunitense di Guantanamo, a Cuba, è scivolato dalla pista di atterraggio di una base militare a Jacksonville, in Florida, e finito nel fiume St. Johns. A bordo c’erano

Florida - Boeing 737 finisce in un fiume : salve le 143 persone a bordo : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, le 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Un Boeing 737 atterra in un fiume in Florida - salvi i 143 passeggeri a bordo : L’incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, ore 3.43 di sabato mattina italiana, durante una tempesta

Florida - Boeing 737 finisce fuori pista e atterra sul fiume St. Johns : 21 feriti : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media americani, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina, affermano le autorità, sono stati trasport...

Florida - Boeing 737 fuori pista finisce in un fiume : salvi passeggeri ed equipaggio : I vigili del fuoco sul posto per soccorrere eventuali feriti ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume