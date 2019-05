Ex Ilva | sassi e bottiglie dai manifestanti contro i poliziotti

corriere

(Di sabato 4 maggio 2019) Un gruppo didel corteo ambientalista ha aggredito il cordone di agenti attorno ai cancelli della fabbrica: «Non ci fidiamo del governo, l’impianto va chiuso»

