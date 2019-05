LaStampa : Eurostat: “Nel 2018 diminuisce il numero degli italiani in difficoltà economica” - TelevideoRai101 : Eurostat,2018: meno italiani in povertà - GABRIEL11116502 : Eurostat, nel 2018 diminuiti i poveri in Italia -

In netto calo nelin Italia le persone in situazione di disagio economico:secondo le ultime tabellesulla base di dati provvisori,le persone che affrontano una "grave deprivazione materiale" erano 5.035.000, oltre un milione indei 6,1 milioni del 2017. E' l'8,4% della popolazione contro il 10,1% del 2017, il dato migliore dopo il 2010. Per deprivazione grave si intende la difficoltà ad affrontare al4 su 10 spese normali come pagare un mutuo,riscaldamento,mangiare carne,avere l'auto(Di sabato 4 maggio 2019)