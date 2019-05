ilpost

(Di sabato 4 maggio 2019) «In famiglia si impara tutto. Meglio, la famiglia è una buona scuola per qual­siasi materia. Per la speranza, ma anche per la disperazione. È il microcosmo della vita umana, oltre che il tema cen­trale della letteratura. Vede, se mi chie­dessero

ilpost : Di cosa scriveva Amos Oz, di cosa scrivono tutti - 71D4L : I commenti sotto 'Post Punk' dei cani sono qualcosa di stupendamente incredibile C'è chi vorrebbe che Contessa si c… - agodandaniela : @AndreaLompio53 @MarcoMariani_IT Ho scritto cose strane perché non ho controllato cosa scriveva il t9.. comunque pe… -