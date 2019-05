CR7 non fa regali nemmeno al Toro

Juve - Cristiano Ronaldo : “non sono un venditore di fumo - vi svelo perchè sono CR7” : “La prima cosa che faccio è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre uguale”. sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista a ‘ICON’, rivista di ‘El Pais’ spiega la prima stagione con la maglia della Juventus. “Devi essere umile, sapere di non conoscere tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta”, ...

Balotelli duro con CR7 : "Per il bene del calcio non paragonatelo a Messi" : Marco Gentile Mario Balotelli ci è andato giù pesante nei confronti di Cristiano Ronaldo e l'ha fatto "utilizzando" la figura di Messi: "Leo fenomeno, basta paragonarlo al sette della Juventus" Lionel Messi ha dipinto un calcio di punizione favoloso ieri sera contro il Liverpool, nell'andata delle semifinali di Champions League, permettendo così al Barcellona di chiudere la sfida sul 3-0 e di ipotecare la finale di Madrid. La Pulce ...

Juventus - a tutto Bernardeschi : “Ajax? Ecco cosa non ha funzionato! CR7 ombra e stimolo - Allegri mi bacchetta ma…” : Federico Bernardeschi parla a 360° della sua esperienza alla Juventus: dalla delusione per la partita con l’Ajax all’arrivo di Cristiano Ronaldo, passando per mister Allegri e le sue… bacchettate Federico Bernardeschi si è preso la Juventus. Il talento ex Fiorentina ha giocato una stagione importante, nella quale, a discapito di qualche gol in meno, è arrivata una grande maturazione a livello tecnico e personale. Complice ...

Adani : "Allegri arrogante e maleducato. Non prendi CR7 per battere il Chievo - deve rispondere non andarsene..." : La lite nell'immediato post-partia di Inter-Juve , a seguire l' affondo di Allegri a 24 ore di distanza , ora la controreplica di Adani . La querelle prosegue, i toni restano alti, le opposte ...

Garlando sulla Gazzetta : “Il nervosismo di Allegri è la consapevolezza che CR7 non basta” : Quelle tra Allegri e Adani su Sky? Solo carezze. Le definisce così Garlando, sulla Gazzetta dello Sport. E ricorda una lite molto più violenta, quella tra due giganti del giornalismo sportivo, il lombardo Gianni Brera e il napoletano Gino Palumbo, in tribuna stampa, a Brescia. Palumbo accolse Brera dandogli un ceffone. Quello, da buon ex pugile, gli rispose con un diretto all’occhio. Fu ko, senza esclusione di sangue. “Brera ...

L'Inter non sfonda con la Juve : è 1-1 CR7 fa 600 e risponde a Nainggolan : Non è la solita Juventus, che non deve chiedere più nulla alla sua stagione. Così la squadra di Massimiliano Allegri si salva soltanto grazie a Cristiano Ronaldo e a San Siro...

Juve - 8° scudetto di fila : trionfo storico - ma c’è poco da far festa. Nonostante CR7 - bianconeri e Serie A non sono cresciuti : La Juventus batte la Fiorentina per 2 a 1 (Alex Sandro e un’autorete, dopo il vantaggio viola di Milenkovic) e conquista l’ottavo scudetto consecutivo. La squadra di Allegri festeggia con cinque giornate d’anticipo un traguardo storico dopo un dominio cominciato ancor prima dell’inizio della stagione, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Quella che va in scena all’Allianz Stadium di Torino però è una festa ...

Juventus - 35° scudetto dolce-amaro : dall’arrivo di CR7 al chiodo fisso Champions - dominare in Italia non basta più! : La Juventus ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo dimostrando ancora una volta la propria superiorità in Serie A: adesso i tifosi chiedono l’affermazione in Champions League La Juventus è campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva, la 35ª della sua splendida storia. Quest’oggi allo Stadium bastava un punto contro la Fiorentina per ufficializzare la vittoria della Serie A, ne sono arrivati tre al termine ...

Juve tradita dall'illusione CR7 - Marchisio : 'Una stella non ti dà la certezza di vincere' : Il sogno è andato in frantumi perché non si era messo in discussione questo: il calcio non è una scienza esatta". 19 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali

'Per la Champions CR7 non basta' : 'C'erano grandi attese, costruite anche giustamente dentro e fuori la Juve. Con Ronaldo si pensava di aver eliminato quel poco che mancava per vincere la Champions' . Invece, non e' andata cosi'. L'ex ...

Napoli - De Laurentiis critica la Juve dopo Champions : 'CR7 non è servito. Si vince in 11' : Sorrisi, serenità e un obiettivo chiaro per Aurelio De Laurentiis alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra il suo Napoli e l' Arsenal : provare l'impresa contro i ...

Ronaldo-Juventus - la confessione di CR7 : “Non faccio miracoli” : RONALDO JUVENTUS- Come riportato dalle parole della mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, in occasione del torneo internazionale “Maritimo Centenario”, l’attaccante portoghese sarebbe decisamente deluso dall’eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera dell’Ajax. Un’eliminazione maturata da un calcio totale da parte di lancieri. Un calcio bello da vedere, ma allo stesso tempo efficace e ...

Juve fuori? CR7 ha un solo obiettivo : il titolo di capocannoniere in Serie A : I tifosi della Juve assaporano l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions, ma c'è chi in questo momento ha buoni motivi per essere quasi soddisfatto. No, non parliamo dei "gufi" per fede. Qui ci ...

Il Cadice e lo sfottò alla Juve : “CR7 non essere triste - vieni da noi” : L’eliminazione dalla Champions della Juventus ha scatenato l’ironia sul web anche da parte di altri club come il Cadice Il Cadice sdrammatizza la sconfitta in Champions della Juventus contro l’Ajax e sui social strizza l’occhio a Cristiano Ronaldo. La squadra spagnola, attualmente quarta in classifica in ‘Segunda division’ con un cinguettio si è rivolta a CR7: “Ciao Cristiano, non essere triste per ...