Consegnato con un drone il primo rene per un trapianto

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) L'annuncio è arrivato dal Centro medico dell'Università del Maryland: iltrasporto tramitedi undestinato ad un, è avvenuto con pieno successo. Un metodo tanto innovativo quanto utile per quella che è forse la fase più delicata dell'operazione: il trasporto.Inutile specificare l'importanza di ogni singolo organo in viaggio, in attesa di salvare una vita, più importante notare, come fatto dalla CNN, che, secondo i dati della United Network for Organ Sharing, l'organizzazione no-profit che dal 1984 gestisce il traffico di organi negli Stati Uniti, l'1,5% delle spedizioni di organi non arriva a destinazione e il 4% arriva con molte ore di ritardo dovute al traffico aereo.Se in ballo c'è il futuro di 114 mila pazienti, tanti sono quelli che solo negli Stati Uniti al momento aspettano un organo che potrebbe salvargli la vita, il problema si fa molto serio. ...

CaterinaDoglio : #Bulgaria 4) #Pešev scrisse con una quarantina di deputati una lettera al re e al governo in cui chiedeva di non co… - paolamont4 : @GagliardoneS Noi #Italiani veri facciamo in modo che questo meraviglioso Paese non venga consegnato in mano a gent… - falegnamearoma : Soffitti a cassettoni Soffitti a cassettoni fabbricati con le metodiche che il tempo ci ha consegnato, soffitti a… -