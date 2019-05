optimaitalia

(Di sabato 4 maggio 2019)Di tanto in tanto spuntano in Rete teorie abbastanza bizzarre a proposito delladel, al punto che in queste ore si torna a parlare di una possibile Apocalisse che sarebbe in programma il17. Ovviamente siamo al cospetto di una bufala, con la teoria del pianeta Nibiru in procinto di passare vicino alla Terra tra pochissime settimane che, ad oggi, non riscontra conferme scientifiche. Insomma, nella settimana in cui hanno preso piede fake news riguardanti Salvini, come avrete notato anche dal nostro approfondimento relativo alla presunta pubblicazione di una foto con Pacciani, oggi 4 maggio tocca affrontare questosotto un altro punto di vista.L'annuncio relativo alladelil17è stato alimentato dal solito personaggio discutibile del caso, rappresentato in questo frangente da Gordon James Gianninoto. Si tratta a conti ...

GioPao9 : Arriva l’Apocalisse con la #finedelmondo il prossimo 17 giugno 2019: non solo la profezia di Ezechiele - OptiMagazine : Arriva l’Apocalisse con la fine del mondo il prossimo 17 giugno 2019: non solo la profezia di Ezechiele… - JoeWolve : @IlMagodiIos Vedremo... per il momento i numeri parlano d'altro. Mi dispiace.. se mai comunque quando arriva l'apocalisse ripassa. -