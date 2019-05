Strage del bus dal viadotto | sequestrate le barriere sull' A16

Autostrade - inchiesta bis sulla Strage di Avellino : sequestrate le barriere di 12 viadotti della A16 Napoli-Canosa : Sono carenti sotto il profilo della sicurezza. Per questo la procura di Avellino ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo delle barriere posizionate ai bordi di 12 viadotti lungo la A16 Napoli-Canosa nell’ambito dell’inchiesta-bis sulla strage del bus che, nel 2013, sfondò i jersey del ponte Acqualonga e precipitò in una scarpata provocando 40 morti. Si tratta dei ponti che insistono sulla tratta autostradale tra le uscite di ...

Strage di Erba - la Corte di assise di Como respinge la richiesta di altri accertamenti : i legali della coppia annunciano il ricorso : La Corte di assise di Como ha respinto la richiesta di nuovi accertamenti presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Le tre istanze presentate dagli avvocati dei due – condannati in via definitiva all’ergastolo per l’eccidio dell’11 dicembre del 2006 – richiedevano accertamenti su campioni biologici, l’accesso ai server dove sono depositati i file originali delle intercettazioni ambientali e l’esame di un ...

Dalla Strage del Bataclan all'amore : la storia di Floriane e Johannes - entrambi rimasti vedovi quella sera : Per entrambi il mondo è finito con la morte delle due persone amate e da quel momento nulla è stato più lo stesso . Floriane ha cambiato lavoro, casa e ha iniziato a temere i luoghi affollati. ...

L'attentatore della sinagoga si è ispirato alla Strage di Christchurch : Ora il mondo fa i conti con l'ennesimo attacco a fedeli innocenti. Il presidente americano, Donald Trump , lo ha definito 'un crimine d'odio'. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu , lo ha ...

Libia : 300 morti - è Strage di donne e bambini | Sarraj ordina l’arresto di Haftar. Qual è la posizione dell’Italia? : Sarebbero già 300 i morti della guerra Libia. Le vittime sono soprattutto donne e bambini secondo fonti dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AmsI) in contatto diretto con i colleghi libici degli ospedali delle zone interessate dai conflitti. Libia, Bloomberg: 'Trump ha sostenuto l'attacco di Haftar' Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva annunciato la ...

Le indagini. Kamikaze ricchissimi e laureati. I misteri della Strage in Sri Lanka : I necrologi per le vittime della strage di Pasqua, Lapresse, . Ancora sotto choc e con il timore di nuove azioni terroristiche a distanza di quattro giorni dalla sua Pasqua di sangue, lo Sri Lanka ...

Strage Sri Lanka - diffusa la foto del "capo" kamikaze | Premier : possibili altri attacchi : "Ci risulta che ci siano in circolazione altri terroristi e altri ordigni". I turisti rientrati raccontano: "All'improvviso è scoppiato l'inferno"

Attentati in Sri Lanka - il video del presunto attentatore poco prima della Strage : In un video tratto dalle telecamere di sorveglianza della chiesa di San Sebastiano a Katuwapitiya si vede un uomo che, zaino in spalla, si avvicina ed entra nella chiesa piena di fedeli per le ...

Sri Lanka : «I jihadisti dietro la Strage». Il bilancio delle vittime sale a 321 : Sri Lanka, la strage dei cristiani: «Sono stati i jihadisti». Le ultime due esplosioni sono avvenute nella mattina di Pasqua, in una via semi deserta per via del coprifuoco. Un...

Sri Lanka - il piano della Strage segnalato già a gennaio : Il bilancio della strage di Pasqua è spaventoso: 321 morti accertati e più di 500 feriti, un dato che non potrebbe del tutto essere definito. Mentre iniziano i primi funerali per le vittime della mattanza, infuriano le polemiche contro il governo che non ha saputo prevedere un simile atto. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno arrestato 40 persone con l'accusa di aver partecipato agli attentati. I politici locali hanno dichiarato lo stato di ...

L'ombra della Jihad sulla Strage di Pasqua - 310 morti . Quaranta arresti e coprifuoco in tutto lo Sri Lanka : Unanime il cordoglio del mondo. Papa Francesco ha auspicato che "tutti condannino questi atti terroristici disumani e mai giustificabili" e ha espresso "fraterna vicinanza' al popolo dello Sri Lanka. ...

Mafia foggiana - Libera mette radici nel paese teatro della Strage del 2017 : nasce il presidio antimafia a San Marco in Lamis : Un seme, punto d’arrivo di un percorso iniziato nei giorni successivi alla strage che si consumò lungo la Pedegarganica il 9 agosto 2017 e allo stesso tempo l’inizio di un altro finalizzato a mettere in rete le associazioni attive sul territorio. A meno di due anni dai 4 morti ammazzati alle porte di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il paese che pianse Luigi e Aurelio Luciani, i contadini caduti sotto i colpi di ...