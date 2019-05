Sossio e Ursula | Bennardo in confidenza | gravidanza e corpo che cambia

U&D - Ursula e Sossio svelano il sesso del bambino su Instagram : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non potrebbero essere più felici. La coppia, dopo essersi innamorata negli studi di Uomini e Donne, ha annunciato il sesso del figlio che arriverà molto presto. Qualche settimana fa, proprio nel programma di Maria De Filippi, i due avevano rivelato che presto sarebbero diventati nuovamente genitori. Un bambino arrivato dopo una breve separazione in seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island. Dopo ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula annunciano : 'Nascerà Bianca' (VIDEO) : Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della gravidanza di Ursula Bennardo. La donna aspetta un bambino da Sossio Aruta. I due si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e Donne. Il loro percorso non è stato affatto facile. Molto spesso hanno litigato al punto da lasciarsi. In occasione della loro partecipazione a Temptation Island, infatti, la loro storia ebbe una forte battuta d'arresto. In seguito a tale ...

Uomini e donne - Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori : la figlia si chiamerà Bianca : "Speriamo sia femmina", avevano detto qualche settimana fa dopo aver annunciato pubblicamente di essere in attesa del loro primogenito. La speranza si è trasformata in realtà. Infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato via social che sarà una femminuccia e che si chiamerà Bianca. Che si tratti di un fiocco rosa è stato svelato con un video nel quale la coppia di innamorati si bacia dopo aver scoppiato un palloncino pieno di ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula avranno una bimba : Con una festa a sorpresa organizzata dai loro amici, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno scoperto che la creatura che la donna porta in grembo è una bambina. Sossio e Ursula si sono conosciuti a ...

Uomini e Donne - Ursula e Sossio figlio : è femmina - il video annuncio : Uomini e Donne, Ursula e Sossio aspettano una femmina. La piccola si chiamerà Bianca Ormai il mistero è svelato. La coppia del Trono Over, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando una bambina. Fiocco rosa per la coppia che accoglie così la prima femminuccia nelle rispettive vite. Sappiamo infatti che sia Ursula che Sossio hanno […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula e Sossio figlio: è femmina, il video annuncio proviene da Gossip e ...

Sossio e Ursula : la verità sul matrimonio - gravidanza difficile per la dama : Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over: nessun matrimonio segreto, gravidanza difficile Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over hanno annunciato a Uomini e Donne di essere in dolce attesa. La dama è incinta e aspetta, dunque, un bambino dal calciatore, con cui ha vissuto una frequentazione non proprio serena. Infatti, la coppia […] L'articolo Sossio e Ursula: la verità sul matrimonio, gravidanza difficile per la dama proviene ...

Intervista di U&D Magazine a Sossio e Ursula : 'Mi ha regalato un test di gravidanza' : La coppia Sossio e Ursula, nata all'interno del trono over del programma di Canale 5 di "Uomini e Donne", ha da poco annunciato in televisione e attraverso i social un'importante novità: i due aspettano un figlio. I due hanno inoltre reso un'Intervista al Magazine "Uomini e Donne" nella quale hanno raccontato i dettagli più intimi di come hanno scoperto di aspettare un bimbo. Il test di gravidanza regalato a Ursula da Sossio La prima domanda ...

Sossio e Ursula figli - dedica inaspettata del calciatore dopo UeD : Uomini e Donne, Ursula e Sossio: il sogno della famiglia sta per avverarsi Sossio Aruta è al settimo cielo. dopo un lungo corteggiamento a Uomini e Donne (doveva farsi perdonare per quello che aveva fatto a Temptation Island), è riuscito a rubare nuovamente il cuore di Ursula Bennardo, che ha deciso di dargli una seconda […] L'articolo Sossio e Ursula figli, dedica inaspettata del calciatore dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Jara e Nicola come Sossio e Ursula : figlio in arrivo - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi ha deciso di chiudere la storia con Roberto Arcuzio. Lui prOverà a riconquistarla?

U&D : Stefano punzecchia Gemma per la differenza d'età - Sossio e Ursula aspettano un bimbo : Nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, registrata nei giorni scorsi, Gemma Galgani ha subìto un'altra delusione a causa di Stefano. Sossio e Ursula invece, felici e più uniti che mai, sono tornati per annunciare la loro dolce attesa. Le lacrime di Gemma Galgani Ieri il tema principale è stata l'uscita di Gemma con Stefano. Prima di andare fuori con la dama torinese, il cavaliere aveva frequentato brevemente Simona, altra dama del ...

Sossio Aruta e Ursula annunciano la gravidanza : ecco l'ecografia - : L'annuncio della lieta novella ha commosso anche la regina, Maria De Filippi . La responsabile della storia assai travagliata tra Sossio Aruta , calciatore ed oggi anche tronista, e Ursula Bennardo ha ...

Sossio e Ursula : il regalo della redazione per il figlio - il gesto di Armando : Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: la redazione fa un regalo al bambino, il gesto di Armando e Riccardo Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in studio a Uomini e Donne per fare un annuncio speciale. Come già sapevamo, la coppia del Trono Over è in dolce attesa. Dopo una conoscenza abbastanza […] L'articolo Sossio e Ursula: il regalo della redazione per il figlio, il gesto di Armando proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Ursula incinta di Sossio : l'ecografia : Nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 2 aprile 2019, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati ospiti in studio. È stata l'occasione per annunciare una lieta notizia: i due sono in attesa di un bambino.Sossio e Ursula, visibilmente emozionati, hanno mostrato il video dell'ecografia e hanno ammesso di sperare che sia femminuccia. Se così fosse, si chiamerà Bianca, come la madre del calciatore. Se, invece, sarà ...

Gossip U&D - Sossio e Ursula : 'Il bimbo concepito a Roma - l'abbiamo fortemente voluto' : La notizia sulla dolce attesa di Ursula Bennardo è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni: l'ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha da poco confermato l'indiscrezione che la voleva incinta del compagno Sossio Aruta. Sul nuovo numero del settimanale Di Più, inoltre, la coppia del Trono Over ha svelato che il bimbo che aspettano è stato concepito a Roma quando erano ospiti della trasmissione, e che nascerà a fine ottobre per ...