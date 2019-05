Sondaggi elettorali Index | bene M5S e PD | flette la Lega

Sondaggi elettorali - Lega ancora in crescita (al 32 - 2%) - i Cinque Stelle perdono quota : Secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega di Salvini cresce in una settimana dello 0,9%. In calo il Movimento Cinque Stelle: il 22,9% degli intervistati ha risposto che voterebbe per il partito di Di Maio, percentuale in discesa dello 0,2% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Il Pd insegue i pentastellati, con il 21,9%.

Sondaggi elettorali Emg : Lega in crescita - giù M5S e PD : Sondaggi elettorali Emg: Lega in crescita, giù M5S e PD La Lega viene data in forte crescita nell’ultimo Sondaggio Emg per Agorà andato in onda il 2 maggio. Secondo la rilevazione, rispetto ad una settimana fa, il Carroccio guadagna quasi un punto percentuale e si riporta al 32,2% in linea con la media nazionale. Il Movimento 5 Stelle flette leggermente all’indietro (-0,2) e cala al 22,9%. Peggio dei pentastellati fa il Partito ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega e Movimento 5 Stelle in difficoltà : Sondaggi elettorali Noto: Lega e Movimento 5 Stelle in difficoltà Le forze giallo verdi sono in difficoltà. Ad evidenziarlo è l’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda il 29 aprile. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, la Lega perde l’1,5% dei consensi calando al 32% mentre il Movimento 5 Stelle scende al 20% lasciando per strada mezzo punto. Ad influire nettamente sul risultato negativo delle forze che ...

Sondaggi elettorali Tp-La7 : “Europee - ultime 2 settimane decisive” : Sondaggi elettorali Tp-La7: “Europee, ultime 2 settimane decisive” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite dell’ultima puntata di Coffee Break su La7, in onda martedì 30 aprile 2019, condotta da Andrea Pancani. Tra i temi trattati il caso Siri, la Festa del Lavoro, le tensioni tra Lega e M5S, i possibili contatti tra PD e 5 Stelle e gli ultimi Sondaggi politici in vista delle elezioni europee. ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Pd e M5S in crescita : Sondaggi elettorali Tecnè: Pd e M5S in crescita Si accorcia il distacco tra la Lega e i suoi inseguitori, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Secondo l’ultimo Sondaggio Tecnè andato in onda durante la puntata di Quarta Repubblica del 29 aprile, il Carroccio ha perso in un mese quasi un punto percentuale calando al 31,2%. Dall’altra parte, sia pentastellati che democratici hanno visto incrementare il proprio consenso ...

Sondaggi elettorali Swg : PD di nuovo davanti al M5S - Lega giù : Sondaggi elettorali Swg: PD di nuovo davanti al M5S, Lega giù Il Pd torna davanti al Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto registrate da Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. In due settimane i dem hanno guadagnato due punti percentuali portandosi al 22,5%. Cifre che al Nazareno non vedevano da oltre un anno e che fanno ben sperare il segretario Zingaretti. Che intanto ha lanciato la sua ricetta economica in cinque punti per ...

Sondaggi elettorali - è testa a testa tra M5S e Pd. Guadagna punti il centrodestra : Secondo l'ultima rilevazione Swg realizzata per La7 sia Lega (31%) sia M5S (22,5%) perdono qualcosa, rispettivamente lo 0,7% e lo 0,5%. Buona la performance di Forza Italia (8,8%) e di Fratelli d'Italia (5,0%). Salvini conduce la partita, Pd e 5S si contendono il secondo posto.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Winpoll : bene Lega e FDI - giù Pd e M5S : Sondaggi elettorali Winpoll: bene Lega e FDI, giù Pd e M5S La Lega consolida il primo posto nelle ultime intenzioni di voto registrate da Winpoll il 23 aprile. Secondo la rilevazione il Carroccio non risente del caso Siri. Anzi, ne esce rafforzato. Il partito di Salvini vede crescere il suo consenso dello 0,7 rispetto ad un mese fa, attestandosi al 36,4%. Sondaggi elettorali Winpoll: PD e M5S in calo Male invece il Movimento 5 Stelle ...

Sondaggi elettorali EMG - Lega in calo del 0 - 8%. Crescono PD e Forza Italia : Sondaggi elettorali EMG, Lega in calo del 0,8%. Crescono PD e Forza Italia Non ci sono buone notizie per la Sondaggi elettorali nell’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà.Il partito di Salvini è quello che subisce il calo maggiore questa settimana, e pur mantenendo chiaramente il primo posto appare appannato rispetto alle rilevazioni di altri istituti che lo hanno proiettato ben più in alto.Del resto arrivati oltre il 30% è ...

Elezioni Spagna 2019 : ultimi Sondaggi elettorali. Ecco chi vincerà : Elezioni Spagna 2019: ultimi sondaggi elettorali. Ecco chi vincerà La Spagna è chiamata a votare per una tornata anticipata di Politiche domenica prossima 28 aprile 2019. Gli ultimi sondaggi provenienti dal paese iberico riferiscono di un buon stato di salute del partito socialista che, però, molto probabilmente sarà costretto a lunghe trattative in chiave formazione del governo. Elezioni Spagna 2019: cosa dicono gli ultimi ...

Sondaggi elettorali Tecnè : italiani spaventati dal possibile aumento dell’Iva : Sondaggi elettorali Tecnè: italiani spaventati dal possibile aumento dell’Iva Nonostante le rassicurazioni dei due vicepremier, il 66% degli italiani teme l’aumento dell’Iva il prossimo anno. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè per TgCom24 secondo cui la paura dell’innalzamento dell’imposta è trasversale in tutto il Paese, da Nord a Sud. Sia Lega che Movimento 5 Stelle hanno escluso la possibilità che il prossimo anno ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega e Pd stabili - M5S rialza la testa : Sondaggi elettorali Noto: Lega e Pd stabili, M5S rialza la testa L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda nella serata di martedì 23 aprile fotografa un quadro politico abbastanza stazionario. La Lega rimane stabile al 33,5% mentre il Movimento 5 Stelle incrementa il suo consenso di mezzo punto e sale al 20,5%. Non abbastanza per superare il Partito Democratico che rimane inchiodato al 21%. Più Europa-Italia in ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega giù - recupera il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega giù, recupera il Movimento 5 Stelle Il caso Siri comincia a farsi sentire in casa Lega. Secondo l’ultimo Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo andato in onda martedì 23 aprile, il Carroccio, rispetto alla rilevazione precedente, perde l’1,5 e cala al 31%. Il Movimento 5 Stelle, che ha investito Salvini e il suo partito con una sequela di attacchi frontali, torna a crescere e dal 22% di un mese ...

Sondaggi elettorali SWG - in ascesa PD e la lista di Sinistra : Sondaggi elettorali SWG, in ascesa PD e la lista di Sinistra L’ultimo dei Sondaggi elettorali Swg segna un buon momento per la Sinistra in generale.Le due liste che vengono date maggiormente in progresso sono il PD e la Sinistra, ovvero l’alleanza tra Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista.Sì tratta della riattivazione di un elettorato probabilmente deluso dalle ultime scelte delle forze di riferimento e che ora in parte ...