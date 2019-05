ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Noi speriamo che non si voti in cdm, non servono al governo né all’Italia bracci di ferro, spero che lui capisca eladi“. Così il ministro dei Trasporti, Danilo, a 24 Mattino su Radio24 ha commentato il caso del suo sottosegretario Armandoe l’annuncio del premier dell’intenzione di portare al prossimo consiglio dei ministri la proposta di revoca della nomina dell’esponente del Carroccio indagato per corruzione. “Lui ha tutto il diritto alla presunzione di innocenza, ma noi non possiamo permetterci ombre. La fiducia dei cittadini viene anche dalla coerenza. Il premier ha fatto la scelta giusta. L’emendamento era retroattivo e andava ad avvantaggiare un’azienda in particolare”.Giovedì sera ildiFabio Pinelli ha peròstato la linea di, secondo cui l’emendamento che avrebbe reso ...

fattoquotidiano : Toninelli: “Siri indagato? Gli ho tolto deleghe per tutelarlo. Roma? Non percepisco dissesto, anzi complimenti a Ra… - Noovyis : Un nuovo post (Siri, Toninelli: “Spero accetti decisione di Conte e non ci sia voto in cdm”. Il legale: “Norme eran… - simo_gori : RT @chedisagio: Toninelli dice che è giusto l'allontanamento di Siri perché va tutelata l'immagine del governo. Toninelli! Dai! Ci stanno p… -