Ppe malato terminale | Orban prepara l' uscita e l' alleanza con Salvini

Aiutatemi a volare in Israele per curarmi! L'aPpello di Paolo - il più giovane malato di Sla d’Europa : L'appello della famiglia di Paolo Palumbo, giovane chef sardo di 21 anni affetto da Sla. Dopo essere stato ammesso al protocollo sperimentale Brainstorm, che potrebbe dargli la possibilità di camminare e parlare di nuovo, chiedono aiuto affinché il ragazzo possa raggiungere la cifra di 900mila euro per volare in Israele: "Vogliamo rivedere Paolo sorridere, poter fare in modo che le sue carezze non siano solo un ricordo", Aiutatemi a volare in ...