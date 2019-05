Mio fratello Angelo vittima del branco

Storie Italiane - Fiordaliso shock : “Volevo far morire Mio fratello” : Fiordaliso commossa a Storie Italiane: “Ero pronta a far morire mio fratello…” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 3 maggio 2019, Fiordaliso. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, la cantante ha raccontato un episodio shock della sua vita, ossia la morte di uno dei suoi fratelli, affetto da una malattia incurabile: Luciano era il più piccolo di noi ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si sfoga : “Sono convinta che se Mio nonno Fabrizio fosse qui…” : Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio, è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. A tenere banco non è solo il suo flirt con la coinquilina Erica, ma soprattutto la disputa familiare che la riguarda. La ragazza infatti, non potendo parlare del padre che l’ha diffidata legalmente dal farlo, si è sfogata con i coinquilini ricordando suo nonno Fabrizio De André ed ...

Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di Mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ : Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Una puntata che sta regalando grandi sorprese: non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, ha dovuto fare i conti con Francesca... L'articolo Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 - incontro commovente tra Cristian Imparato e il padre : 'Sei sempre Mio figlio e quello che hai detto non cambia niente' : Per Cristian Imparato la quarta puntata del non è stata semplice. Prima poi l di avergli detto delle frasi omofobe, poi il furioso litigio con Guendalina Tavassi , per l'ex vincitore di Io Canto è ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè straziante : 'Sono convinta che se Mio nonno Fabrizio fosse qui...' : 'Se mio nonno fosse qui...'. Francesca De Andrè al Grande Fratello non può parlare del padre Cristiano, che l'ha diffidata per evitare eventuali diffamazioni visto il loro rapporto 'complicato', ...

Maria De Filippi e l'aneddoto passato : 'Gelosa di Mio fratello - finita al pronto soccorso' : La famosa conduttrice della rete Mediaset, Maria De Filippi, si è recentemente raccontata in un'intervista rilasciata nel corso del quarto appuntamento del programma "A raccontare comincia tu". Il format condotto da Raffaella Carrà ha permesso alla moglie di Maurizio Costanzo di far emergere al presente uno spiacevole aneddoto del passato: Maria è stata colpita in fronte da un'arma spara piombini che l'ha costretta ad una corsa al pronto ...

Maria De Filippi - la rivelazione a Raffaella Carrà : “Una volta Mio fratello mi ha sparato” : Dalle multe pagate rubando l’argenteria di famiglia fino agli inizia della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo passando per quella volta che il fratello le sparò con un fucile giocattolo a pallini, ferendola in fronte. È una Maria De Filippi inedita quella che si è raccontata a Raffaella Carrà nell’ultima puntata di “A raccontare comincia tu“. Maria ha preso in parola quello che è il titolo della trasmissione ...

«I killer di Mio fratello sono liberi : è la mia condanna all'ergastolo» : L?omicidio di Dario Scherillo, vittima innocente della faida di Scampia del 2004, è un caso archiviato. Non sono bastati quindici anni di indagini per raccogliere elementi sufficienti...

Pd : Zingaretti - 'Una puntata di Montalbano con Mio fratello? Perché no...' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Una puntata del commissario Montalbano con mio fratello Luca? Perché no, magari la facciamo per le politiche...". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, risponde così, sorridendo, ai cronisti a Castelvetrano (Trapani) mentre è in un bar prima del com

Grande Fratello 2019 - Francesca De André risponde al padre : 'Mio nonno diceva dal letame nascono i fior... Noi siamo nate dal letame' : La terza puntata del si apre subito con la faida familiare tra Fé . Quando è entrata Francesca De Andrè nella casa c'è stata una diffida del padre sia alla figlia che a Mediaset, ma nei giorni scorsi ...

Barbara D’Urso sulla sfida con Simona Ventura : «Il Mio Grande Fratello ha battuto il suo Sanremo - ora magari vincerà The Voice» : Barbara D'urso Da una parte il Grande Fratello 2019 su Canale 5 e dall’altra l’esordio di The Voice su Rai 2. Pur non essendo le due reti l’una il diretto competitor dell’altra, stasera in prima serata si consumerà una delle sfide televisive più interessanti della stagione, se non altro per la presunta rivalità tra le due rispettive padrone di casa, Barbara D’Urso e Simona Ventura, che nel corso di questi anni ...

Barbara D'Urso : "Simona Ventura? Nel 2004 - il Mio Grande Fratello batté Sanremo - magari stavolta vincerà lei..." : Il Grande Fratello 16 ha lasciato il lunedì sera per approdare alla serata del martedì, con l'evidente fine di mettere qualche bastone tra le ruote a Rai 2 e alla nuova edizione di The Voice of Italy, programma che segna il ritorno ufficiale di Simona Ventura in Rai. Nonostante, in teoria, il diretto concorrente di Canale 5 dovrebbe essere Rai 1, Barbara D'Urso, intervistata dall'AGI, ha commentato questo nuovo confronto a distanza con ...

Grande Fratello 16 - Martina sempre più presa da Daniele : "E' molto interessante - sarebbe proprio il Mio uomo ideale!" : Martina Nasoni, concorrente del Grande Fratello 16, è sempre più interessata a Daniele Dal Moro, il 28enne proveniente da Verona che ha iniziato la propria avventura del GF, partendo da Il Grande Ranch.Martina, che inizialmente era entrata nelle "mire" del sex symbol con la voce tenebrosa, Gaetano Arena, in realtà, è sempre più presa dal bel Daniele e, anche durante le chiacchierate con le altre ragazze, non fa più nulla per nascondere il ...