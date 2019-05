Messi l' italiano di Recanati | chiamato a votare per le elezioni

In Messico una mostra digitale sul Rinascimento italiano : Opera Omnia rappresenta una mostra itinerante che dopo aver viaggiato in 40 Paesi in tutti il mondo, arriva ora in Messico, stesso scenario che nel 2015 aveva ospitato un'altra grande rassegna '...

Messico - italiano ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato al ristorante : All’inizio era sembrata una rapina finita nel sangue, ma poi le indagini hanno preso una piega completamente diversa, virando sull’ipotesi di un agguato per vendetta. Nella notte tra mercoledì e giovedì un italiano di 35 anni, Salvatore De Stefano è stato ucciso a Città del Messico al termine di una serata trascorsa nella pizzeria "La Bella Donna", che si trova nel quartiere di Cuauhtemoc, nella zona centrale della megalopoli. La dinamica ...

Messico - italiano ucciso in un agguato : killer fuggito in moto. Indagine sulle sue attività di venditore di macchinari : Gli hanno sparato mentre stava pagando il conto in un ristorante di Città del Messico. Un agguato in piena regola, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Salvatore De Stefano, italiano di 35 anni, è morto prima di arrivare in ospedale, mentre il killer è fuggito a bordo di una moto guidata da un complice che lo aspettava. Come riporta il giornale ‘El Universal’, gli inquirenti non escludono che l’omicidio sia collegato all’attività svolta ...

