Mamma suicida nel fiume insieme ai due figlioletti | ' Non sopporto più i miei suoceri'

Mamma narcotizza il figlio di 5 anni per ucciderlo e suicidarsi : Aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni con l'intento di ucciderlo e poi suicidarsi una donna padovana che è stata intercettata dai Carabinieri mentre era in auto con il...

Cinzia Sosso suicida a 20 anni - trovata morta a letto dalla Mamma. In una lettera spiega perché si è tolta la vita : Cinzia Sossio è stata trovata morta nel suo letto dalla madre ieri mattina e ha lasciato una lettera in cui spiega il motivo per cui ha deciso di togliersi la vita. Sul...