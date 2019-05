Germania | compagno | ' Se mi concedi le tue bimbe di 1 e 4 anni ti sposo' | lei dice sì

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una vicenda raccapricciante e quantomai grave quella che si è verificata inche riguarda, ancora una volta purtroppo, il fenomeno delle violenze sessuali nei confronti di alcune bambine minorenni. In particolare, l'episodio in questione è avvenuto nella città di Malchow, nel nord est della nazione, dove un uomo di trentaquattroha chiesto alla sua compagna di poter abusare delle sue due figlie, rispettivamente di uno e di quattro. Tutto questo in cambio del sì al loro matrimonio. La donna, quindi, secondo quanto si apprende dal quotidiano britco Daily Mirror, avrebbe acconsentito alle violenze pur di essere portata all'altare. 'Se mi fai abusare delle tue due figlie, io ti', questa sarebbe stata l'assurda richiesta dell'uomo, che aveva già precedenti penali e che adesso è stato arrestato. La donna, invece, adesso rischia di essere condannata per ...

