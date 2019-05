Fca | primo trimestre debole ma Manley conferma i target 2019 Sale il titolo

Fca - utile in calo nel primo trimestre. Manley : "Dati in linea con le attese" : MILANO - Profitti in calo nel primo trimestre per Fca. Il gruppo ha messo a segno un utile netto un utile netto di 508 milioni, in calo del 47% rispetto all'analogo periodo del 2018. I ricavi scendono ...

Gruppo Fca - Nel primo trimestre calano consegne - ricavi e utili : primo trimestre con conti in flessione e al di sotto delle attese per la Fiat Chrysler Automobiles: il Gruppo italo-statunitense, infatti, ha registrato un calo generalizzato delle performance commerciali e finanziarie, evidenziando consegne, ricavi e utili con il segno meno. I numeri. Da gennaio a marzo, le consegne globali si sono attestate su 1,037 milioni di unità, il 14% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Gruppo ...