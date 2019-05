Devotion - recensione

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una sola settimana, dal 19 al 26 febbraio. Al team di Red Candle Games è bastato questo brevissimo periodo per vivere un ventaglio di emozioni ed esperienze estremamente ampio. Tutta colpa di un meme. Sarebbe bello poter parlare diconcentrandoci solo sulla qualità dell'esperienza e sull'ottima accoglienza ricevuta da praticamente tutta la critica e da moltissimi giocatori soprattutto nei primissimi giorni sul mercato ma che ci piaccia o meno l'ultima opera degli sviluppatori dell'acclamato Detention è salita agli "onori" della cronaca per dei motivi di decisamente diversi.Se oggi non troveretesu Steam non dovrete dare la colpa a un accordo di esclusività con Epic Games Store o un altro store ma solamente a un asset che ha spinto gli sviluppatori ad annunciare la rimozione del gioco dalla piattaforma di Valve in vista di miglioramenti dal punto di vista tecnico e di ...

