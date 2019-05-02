trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-05-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - stradadeiparchi : 13:19 #A24 Lavori tra Roma est e Carsoli-Oricola fino alle 18:00 del 02/05/2019 -
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE. E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E RomaNINA. BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER DUE INCIDENTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA TRIONFALE. E SEMPRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA APPIA E RomaNINA. BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO Roma. SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE. ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE. ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER CHI STA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER CHI STA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER CHI STA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO, STA PROVOCANDO CODE TRA LA VIA LAURENTINA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO, E IN DIREZIONE EUR TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E LA VIA DEL MARE. SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico AL MOMENTO ANCORA REGOLARE IN CITTÀ LE PRIME CODE A TRATTI IN INGRESSO A Roma SULLA SS 148 PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO ED IL RACCORDO ANULARE SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ZONA LA PISANA, POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ZONA LA PISANA, POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NEL ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. NEL ...