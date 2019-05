Traffico Roma del 02-05-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 2 MAGGIOORE 13:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACISCORREVOLE AL MOMENTO LUNGO IL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ CODE PER INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, IN PROSSIMITÀ DI GREGORIO VII. INCOLONNATO ILLUNGO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE VIA LEONE XIII. INCIDENTE SEGNALATO SU VIA MARIO FANI IN PROSSIMITÀ DI VIA STRESA,CONGESTIONATO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. IN CENTRO, INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DEI VALLATI, IN PROSSIMITÀ DI PONTE SISTO, CODE A PARTIRE DA PONTE PALATINO IN DIREZIONE CASTEL SANT’ANGELO. SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI. RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TRA VIA MARIO FARNI E VIA ...

