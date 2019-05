Tebas | «L’Eca rappresenta l’elite Loro idee un disastro»

Tebas all’attacco dell’ECA del presidente Agnelli : “rappresentano solo l’elite del calcio” : Javier Tebas, presidente della Liga spagnola ed European Leagues Board Member, ha parlato della funzione dell’ECA in modo abbastanza critico “La posizione dell’European Leagues sui programmi di Uefa ed Eca è già stata espressa pubblicamente. Non sembravano buone le modifiche apportate nel 2016, alcuni giorni prima dell’arrivo di Ceferin, sia nella forma che nella sostanza, e anche le modifiche adottate per il ...