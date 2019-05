Solo robot nei magazzini Amazon? Il dirigente | ci vorranno almeno dieci anni

Robot naviga per la prima volta ‘da Solo’ in un cuore : E' realta' il futuro immaginato nel 1966 dal film 'Viaggio allucinante': per la prima volta un Robot in miniatura ha navigato in modo autonomo all'interno di un organismo, per l'esattezza nel cuore battente di un maiale e ha riparato una valvola cardiaca. L'esperimento, che apre nuovi scenari per la medicina e la chirurgia, e' pubblicato su Science Robotics dai bioingegneri del Boston Children's Hospital: nel gruppo anche l'italiana Margherita ...