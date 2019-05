Siri appeso a un Cdm

huffingtonpost

(Di giovedì 2 maggio 2019) Giuseppe Conte ha calato l’asso. E lo ha fatto con tutta la consapevolezza del caso: “Al prossimo Consiglio dei ministri proporrò le dimissioni di Armando”. In una dichiarazione alla stampa annunciata come conferenza ma priva di domande, il presidente del Consiglio ha imboccato una strada senza ritorno. Perché, se il sottosegretario della Lega non farà un passo indietro prima del suono della campanella, a metà della prossima settimana, la compagine del Carroccio si troverà a dover votare pro o contro il suo uomo. E, nel secondo caso, a sancire una clamorosa spaccatura nel governo. Una fonte di Palazzo Chigi delinea la drammaticità del momento. Alla domanda su cosa si aspettano dalle camicie verdi in quella sede, la risposta non lascia adito a interpretazioni: “Ci aspettiamo che la Lega non voglia concludere su questa ...

