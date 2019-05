romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Roma – A Roma, in concomitanza con le festivita’ del primo, i residenti del quartiere hanno deciso di trascorrere la giornata, come da tradizione, nel parco diAda, dove il commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, ha approntato un particolare servizio di controllo tramite agenti a bordo di biciclette mountain bike.Grazie a questi mezzi, recentemente ricevuti in dotazione, ihanno potuto raggiungere velocemente anche i piu’ remoti angoli del parco, letteralmente preso d’assalto dai cittadini, vigilando cosi’ accuratamente affinche’ nulla turbasse la giornata di festa. Numerose le attestazioni di stima ricevute dalla cittadinanza che ha mostrato di apprezzare la presenza e l’operato degli agenti impiegati nel particolare servizio.L'articoloinAda in...

romadailynews : Poliziotti vigiliano in bicicletta a Villa Ada in occasione 1 maggio: Roma – A Roma, in… -