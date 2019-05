Fernando Alonso | “Cosa farò nel 2020? Potrei tornare in F1 | magari la Dakar o la Indy

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019)ha ufficialmente dato l’addio al Mondiale WEC, il circuito iridato riservato alle gare di durata. L’asturiano concluderà la sua avventura con la Toyota dopo aver disputato la 6 Ore di Spa e la 24 Ore di Le Mans ma non ha escluso un suo possibile ritorno nelle stagioni a venire. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che il 26 maggio andrà a caccia della vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona, ha parlato di nuove possibilità per ilin un’intervista concessa a Marca ma è rimasto sul vago: “Può essere qualsiasi cosa, sono aperto a tutto. Quando ho lasciato la Formula Uno mi sono sentito nel momento migliore della mia carriera, non sono mai stato così veloce come adesso: ho la conoscenza e la comprensione giusta su tante cose, mi sento forte e preparato per grandi sfide. Neldunque andare in ...

OA_Sport : Fernando Alonso si lancia: 'Cosa farò nel 2020? Magari rientro in F1'. Le dichiarazioni dello spagnolo che apre anc… - rubiomieres1 : RT @ConnyRACING: Fernando Alonso Painting - by Andrea Mazzocchetti #art - ConnyRACING : Fernando Alonso Painting - by Andrea Mazzocchetti #art -