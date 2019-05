Atletica | Caster Semenya pensa al ritiro dopo la sentenza del TAS | “Sapere quando andar

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Mercoledì la corte del Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso dell’atleta sudafricanacontro la Federazione Internazionale dileggera (IAAF) relativamente al nuovo regolamento riguardante atleti iperandrogenici che producono naturalmente alti livelli di testosterone.La due volte campionessa olimpica negli 800 metri (tre ori iridati in bacheca) sarà obbligata a sottoporsi ad una cura ormonale per poter prendere parte ai prossimi Mondiali di Doha e quindi seguire quanto previsto dalle normative internazionali sul tema.le iniziali dichiarazioni bellicose nei confronti delladel TAS,si è lasciatae un po’ allo sconforto sui social, dichiarando apertamente di non voler lottare più e dire al: “Saperevia è saggio. Avere la capacità di farlo coraggioso. Farlo a testa alta ...

