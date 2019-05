A soli 5 anni si perde e non ritrova più la strada di casa | dopo 25 anni con Google Earth

"Facebook blocca chi ricorda l'anniversario della morte di Mussolini" : Gabriele Laganà Il candidato di FdI Caio Mussolini denuncia che Facebook ha bloccato un utente che aveva condiviso un suo post che commemorava Benito Mussolini nell’anniversario della sua uccisione "bloccato per aver condiviso il mio post e scritto “Piovono fiori su Piazzale Loreto”. Questa è la 'libertà' ai tempi di Facebook". È il messaggio scritto nel suo account da Caio Mussolini, il candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni ...

"Mussolini per mille anni". Striscione di Forza Nuova a Roma : "Mussolini per mille anni". Questo il testo dello Striscione firmato dal movimento neofascista di Forza Nuova comparso la notte scorsa nel centro di Roma, a due passi dal Colosseo, per ricordare l'anniversario della morte del dittatore. "Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo ...

Nina Zilli - jazz e solidarietà per i 25 anni di Emergency : ' Pe' strada ', così Emergency festeggia a Roma il suo 25esimo anniversario. A Piazza del Popolo una jam session non-stop ieri, dal pomeriggio fino a tarda serata, sotto la direzione artistica del ...

Giovane donna di soli 30 anni non riesce a smettere di mangiare le ceneri del povero marito defunto : La storia assurda di una donna che ha perso il compagno troppo presto e non riesce a farsene una ragione. La sua ossessione è diventata talmente forte da spingerla a mangiare le ceneri dello stesso defunto! Non avete letto male, questa ragazza di circa 30 anni si chiama Casie e continua a ingurgitare i resti del marito che si trovano in un’urna dopo la cremazione. La Giovane sa di avere un problema che purtroppo non riesce proprio a ...

Bimbo di soli 7 anni ha aperto una banca - oggi ha oltre 2000 clienti : Nell’immaginario comune, la finanza non è di solito il principale sogno dei bambini, che tipicamente immaginiamo vogliano essere astronauti o supereroi. Si tratta evidentemente di un’idea sbagliata, o quantomeno ci sono significative eccezioni. Jose Adolfo Quisocala Condori ha aperto una cassa di risparmio per bambini quando aveva solo 7 anni. oggi, che di anni ne ha 13, la sua banca serve già oltre 2000 clienti e offre vari servizi ...

Delitto di Sesto San Giovanni : fermato il figlio della donna uccisa con un levatorsoli : Svolta nel giallo della morte di Lucia Benedetto, la donna ritrovata priva di vita nel soggiorno della propria abitazione dal marito, lo scorso martedì, a Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano. Dopo nemmeno 24 ore dalla macabra scoperta, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il figlio della donna, Corrado Badagliacca, di 21 anni. Il ragazzo era sparito nel nulla da un giorno. Infatti, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, ...

40enne mette all’asta la figlia di soli 6 anni per comprarsi da bere : Un uomo, con gravi problemi di alcolismo, aveva tentato di acquistare una bottiglia di alcolici perché non aveva abbastanza soldi con sé. Per risolvere il problema, l’uomo (di cui è stato reso noto il nome di battesimo – Krishnaiah – e l’ètà – 40 anni) ha deciso di mettere all’asta la figlia di sei anni che era con lui. La bambina è stata venduta per 1.000 rupie, ad un uomo che sarebbe stato identificato come un certo Mohd Bash. La ...

Ravenna - muore nel giorno di Pasqua a soli 8 anni per una malattia : L'ennesima tragedia riguardante la morte di un giovane bambino si è verificata purtroppo nella provincia di Ravenna. Un bimbo di appena otto anni, Paolo B., si è spento proprio nella giornata di Pasqua, domenica 21 aprile, stroncato da una malattia che lo attanagliava da tempo e contro la quale stava combattendo coraggiosamente. Il piccolo viveva nel piccolo comune di Porto Fuori ed era un appassionato di calcio, tanto che giocava come portiere ...

San Lucido è in lutto : morto a soli 44 anni il sindaco Leverino Bruno : Leverino Bruno , che aveva abbracciato la politica sin da ragazzo, un autentico vuoto nella comunità di San Lucido. Era stato eletto a giugno 2017 con il 34, 27 per cento delle preferenze . Aveva da ...