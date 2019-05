Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo dal primo maggio in Francia in piazza Parigi anche i gilet gialli scontri tra polizia e manifestanti ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati per il 1 maggio al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli le prime tensioni si sono verificate davanti al ristorante La Rotonda in Boulevard a famoso perché il presidente ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate lo sconto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale ha sottolineato che senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza la dignità dell’individuo ne rimane mortificata la solidarietà sociale la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse Mattarella anche sottolineato che le tasse sui redditi da ...

Antonio Conte Roma - Ultime Notizie : accordo trovato con Pallotta : Antonio Conte Roma, ultime notizie: accordo trovato con Pallotta L’ex allenatore della Juventus Antonio Conte potrebbe decidere a breve il suo destino; una mezza dozzina di squadre, non solo italiane, vorrebbe aggiudicarselo; in queste ore, però, sembrano decollare le possibilità di vederlo sulla panchina dei giallorossi. Antonio Conte Roma: corteggiato in Italia ed Europa In vista della prossima stagione, su Antonio Conte c’è, ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco vita studio nuovo appuntamento con l’informazione Oggi primo maggio è la festa dei Lavoratori cortei molte città celebrazioni al Quirinale con Mattarella e concerto in piazza San Giovanni a Roma a Taranto manifestazione nazionale dei sindacati si tiene invece in Piazza Maggiore a Bologna appello per il sindacato unitario dei leader della ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi Primo Maggio la festa dei Lavoratori cortei in molte città celebrazioni al Quirinale con Mattarella e concertone in Piazza San Giovanni a Roma e a Taranto la manifestazione nazionale dei sindacati si tiene invece in Piazza Maggiore a Bologna appello per il sindacato unitario dei leader della CGIL Maurizio Landini le ragioni storiche politiche partiti ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto buon primo maggio dalla redazione da Francesco in studio Spero sia l’ultimo Primo Maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese se no non è lavoro è essere sfruttati così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio in occasione della festa dei Lavoratori altra speranza per ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio le ragioni storiche politiche partiti che è che portarono la divisione tra i sindacati italiani non esistono più oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra CGIL CISL e UIL è l’appello lanciato da leader della CGIL Maurizio intervista Repubblica In occasione della ricorrenza del Primo Maggio Oggi primo maggio è la festa dei ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale mercoledì Primo Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita studio iniziale di nuovo caos dopo che leader dell’opposizione quando ha lanciato un appello per una rivolta militare in un breve video nel quale a fare circondato da soldati pesantemente armati il momento e adesso ho detto quello lì anche l’attivista Leopoldo Lopez che annunciato di essere stato liberato dalle forze armate ha invitato ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il leader dell’opposizione autoproclamato presidente A interim de Venezuela fango ed ho invitato i venezuelani a scendere in piazza oggi nell’ambito della fase definitiva delle operazioni Libertà il presidente venezuelano Nicolas Maduro parla La Nazione dichiarando che il tentato colpo di stato guidato dal leader ...