Tour de Yorkshire 2019 | Greg Van Avermaet punta al bis | Chris Froome guida il Team Ineos

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Domani scatterà la quinta edizione delde, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione inglese. Saranno quattro le frazioni in programma, tutte in linea. Le prime due saranno adatte ai velocisti, ma il percorso della seconda è particolarmente interessante vista la presenza del circuito di Harrogate, lo stesso che verrà affrontato nei prossimi Mondiali. Le tappe decisive per la classifica generale saranno invece la terza e la quarta, caratterizzate da diversi strappi duri, anche se gli ultimi chilometri saranno comunque pianeggianti.Il belgaVan(CCC) andrà a caccia del bis e sarà sulla carta l’uomo da battere. Il campione olimpico punterà ad imporsi per il secondo anno consecutivo in classifica e considerando le sue caratteristiche, sugli trappi presenti potrà fare nuovamente la differenza. Al suo fianco ci saranno poi anche il connazionale ...

bicitv : Eccola la nuova maglia del @TeamINEOS! Debutto domani al Tour of Yorkshire - JulioCesare12 : Il Mister si prepara già per Tour, Vuelta e Mondiale nello Yorkshire, in caso di esonero #uominifortidestiniforti - SpazioCiclismo : Sfogliamo il primo elenco iscritti del #TDY -