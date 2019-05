Squash | Europei a squadre 2019 | gli azzurri superano la Svezia e accedono alla seconda

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Sono cominciati oggi gliAssoluti adi, che andranno in scena a Birmingham, in Inghilterra, fino al fine settimana. La rassegna continentale suddivide le varie formazioni in Prima eDivisione e la Nazionale italiana si presenta con ambizioni differenti tra settore maschile e settore femminile. Gliinfatti hanno sfiorato la promozione nella massima serie lo scorso anno chiudendo al terzo posto e possono provare a migliorare il risultato; le azzurre invece sono all’esordio nella categoria cadetta.La squadra maschile ha cominciato con una vittoria superando lacon il punteggio di 3-1. La formazione azzurra è partita con il piede giusto grazie ai successi di Muhammad Bilal su Michael Babra per 3-1 (11-2; 9-11; 11-5; 11-7) e di Oliviero Ventrice su Christian Drakenberg con lo stesso risultato (8-11; 11-4; 11-9; 11-7). La netta ...

OA_Sport : #Squash, Europei a squadre 2019: azzurri vincenti all'esordio contro la Svezia, al femminile strada in salita con d… -