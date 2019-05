L’Ajax sta sbeffeggiando i milionari che credono di poter comprare anche le coppe

Quote Champions : possibile secondo i bookies un’altra impresa delL’Ajax in trasferta - ma gli Spurs restano di poco favoriti : Quote Champions – Due mondi destinati a incrociarsi. Le due semifinali di Champions League raccontano storie e percorsi completamente diversi. Da una parte Tottenham e Ajax, le due sorprese del torneo, dall’altra Barcellona e Liverpool, le due superpotenze nonché, almeno per il momento, le due più quotate alla vittoria finale: rispettivamente 2,50 e 3,55 secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono invece più distanti Ajax ...

Ziyech Inter - i nerazzurri in corsa per il centrocampista delL’Ajax : Ziyech Inter – L’Inter piomba Hakim Ziyech. Sarebbe il talentuoso centrocampista di proprietà dell’Ajax il desiderio di mercato che starebbe sognando la dirigenza del club nerazzurro. Gli uomini mercato della società meneghina, vale a dire l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe individuato nel giocatore marocchino dei Lancieri l’elemento ideale per […] L'articolo ...

Calcio - Massimiliano Allegri : “Siamo stati polli contro L’Ajax - l’eliminazione dalla Champions va accettata. Ora lo scudetto” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, match che potrebbe consegnare ai bianconeri la matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo (basterà un pareggio nell’incontro in programma domani allo Stadio Franchi). A tenere banco è però l’eliminazione dalla Champions League, arrivata martedì sera per mano dell’Ajax che si è imposto per 2-1 all’Allianz Stadium: ...

Juventus - l’eliminazione dalla Champions è ‘sanguinosa’ : il ko con L’Ajax costa un sacco di soldi! : A causa dell’eliminazione subita nei quarti di finale di Champions League, la Juventus non incasserà una cospicua somma di denaro tra premi e botteghino L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax non rappresenta solamente un colpo durissimo dal punto di vista sportivo, bensì anche da quello prettamente economico. Fabio Ferrari/LaPresse La Juventus infatti è costretta a rinunciare ad una bella somma di ...

La stampa estera esalta l’impresa delL’Ajax : “Juventus stordita!” : Champions League, Juventus fuori dalla competizione ai quarti di finale per mano dei ragazzini terribili dell’Ajax che hanno giocato un gran calcio allo Stadium L’eliminazione della Juventus nei quarti di finale di Champions League per mano dell’Ajax campeggia sulle prime pagine dei quotidiani sportivi del Vecchio Continente. “Un altro colpo dell’Ajax”, titola il quotidiano spagnolo ‘Marca’, ...

Eliminazione Juve - fuochi d’artificio a Napoli : è festa grande per l’impresa delL’Ajax [VIDEO] : Lacrime a Torino, grande festa a Napoli. E’ andato in scena il ritorno valido per i quarti di finale di Champions League, sono scese in campo Juventus ed Ajax, impresa per il club olandese che ha ribaltato l’iniziale vantaggio realizzato da Cristiano Ronaldo di testa, decisiva per la qualificazione la rete del difensore De Ligt. Si tratta di un fallimento per il club bianconero nonostante la vittoria dello scudetto, importanti ...

Sky : «La Juventus non è stata capace di arginare la spregiudicatezza e il talento delL’Ajax» : Al di là dei meriti degli avversari nel salotto di Sky si discute degli errori della Juventsu di questa sera. La formazione di Allegri esce dalla Champions perdendo ai quarti di finale contro l’Ajax. “Una squadra che al termine di questa stagione rischia di polverizzarsi, ma che ha eliminato due teste di serie: Real Madrid e Juve e rischia seriamente di vincere la Champions” «Una buona Juve nel primo tempo – per Fabio ...

Gol Ronaldo - il portoghese è impressionante : altra rete di testa contro L’Ajax - poi il pareggio [VIDEO] : GOL Ronaldo – Si sta giocando il ritorno valido dei quarti di finale di Champions League, in campo Juventus ed Ajax, spettacolo mozzafiato all’ingresso delle squadre in campo. Poi partita equilibrata con la Juventus che passa in vantaggio al 30′, il marcatore come al solito è stato Cristiano Ronaldo, altra rete di testa per il portoghese, impressionante in questo fondamentale. Poi il pareggio del club olandese con Van de ...

Emre Can - allarme rientrato : le ultime sul centrocampista in vista delL’Ajax : Si avvicina sempre di più la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in serata in campo la Juventus contro l’Ajax con l’obiettivo di staccare il pass per le semifinali. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Giorgio Chiellini, il difensore non ha recuperato dall’infortunio. E’ rientrato invece l’allarme Emre Can, il centrocampista in mattinata non era sul pullman della squadra, si ...

Juve - la situazione degli infortunati in vista delL’Ajax : dubbio Chiellini : E’ quasi passata in secondo piano la sconfitta di ieri della Juve a Ferrara. Festa scudetto, a meno che il Napoli non fallisca a Verona, rimandata. Allegri ha preferito preservare i titolari in vista di martedì per il ben più importante match di Champions League contro l’Ajax. Non lo aiuta neanche una situazione degli infortunati abbastanza intricata. Chiellini ed Emre Can, infatti, non sono scesi in campo ad Amsterdam mentre ...

Spal-Juve - Allegri : “buona risposta dai giovani - adesso testa alL’Ajax” : Sconfitta e festa rinviata per la Juventus, ko contro la Spal, arrivano le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo preso il secondo gol per inesperienza, la reazione è stata buona ma non abbiamo raggiunto il pareggio. I giovani in campo? Ho avuto una buona risposta, Kastanos nel ruolo di mezzala ha fatto un pò di fatica, bene Nicolussi. Ok anche Cuadrado e Dybala. ...

Juventus con testa (e uomini) alL’Ajax : balzo salvezza per la Spal - festa scudetto rimandata : Altri che festa scudetto, la Juventus è caduta sul campo della Spal rimandando l’ufficialità del successo in campionato: ancora in rete Kean La Juventus oggi non era la Juventus. Inutile nascondersi dietro un dito, la squadra di Allegri aveva la testa e non solo già alla gara che giocherà martedì contro l’Ajax. I bianconeri si sono presentati all’incontro con la Spal ricchi di seconde linee ed anche esordienti in Serie A ...

Juve. Douglas Costa si ferma ancora : salterà L’Ajax : Brutte notizie per la Juve. Douglas Costa si ferma ancora. Il brasiliano ha regalato perle di calcio quando è entrato

Paratici : “de Ligt? Stasera gioca con L’Ajax - in futuro…” : Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima della partita con l’Ajax. Interrogato su de Ligt, gioiello degli olandesi, ha dichiarato: “E’ bravo e Stasera gioca nell’Ajax, in futuro non lo so bisogna chiedere a loro”. Su Ronaldo, ha invece detto: “Ronaldo è sempre decisivo, se gioca vuol dire che sta bene e speriamo lo sia anche ...