Diamo uno sguardo a Minecraft riprodotto attraverso Dreams | l' editor di Media Molecule

Jupiter & Mars è ora disponibile per PS4 - Diamo uno sguardo al trailer di lancio : Tigertron ha pubblicato un trailer per il suo Jupiter & Mars, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 con supporto anche alla realtà virtuale.Ecco una breve descrizione del gioco, riportata da PlayStation Store."Jupiter & Mars è un'avventura subacquea ambientata in una Terra del futuro in cui tutto ciò di cui la scienza ci ha avvisato si è avverato: i livelli del mare sono aumentati a causa dello scioglimento delle calotte glaciali ...

Mortal Kombat 11 : Diamo uno sguardo al primo video di gameplay su Nintendo Switch : In occasione dell'uscita di Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios ha pubblicato il primo video di gameplay della versione per Nintendo Switch.Come ci fa sapere Gaming Bolt, l'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso il video della versione per la console ibrida e a quanto si può vedere dai pochi minuti, il porting sembra fatto veramente bene. Ovviamente le differenze grafiche tra la versione per Xbox One e PlayStation 4 ci sono e sono ...

Diamo uno sguardo al nuovo trailer di gameplay dedicato a Trine : Ultimate Collection : Attraverso un comunicato stampa, Modus Game annuncia di aver pubblicato un'anteprima video di Trine: Ultimate Collection in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.La raccolta comprenderà tutta la serie di Trine pubblicata finora ed al suo interno saranno presenti anche interessanti bonus. Di seguito potete dare uno sguardo al testo completo del comunicato.Trine: Ultimate Collection conterrà: Trine, Trine: 2 e Trine: 3: The Artifact's of Power ...

Sea of Thieves : Diamo uno sguardo a tutte le novità dell'aggiornamento per il primo anniversario : Sea of Thieves ha festeggiato il suo primo anno a marzo e fin da subito ha avuto sia fan accaniti che detrattori. Per ovviare a questo problema ed accontentare tutti, Rare ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento che introduce succose novità per il suo titolo piratesco, come riporta Gamespot.Tra le novità annoveriamo la presenza di una nuova trama narrativa che verrà aggiunta al mondo di gioco, chiamata Tall Tales: Shores of Gold. Questa ...

Diamo uno sguardo a queste stupende custodie per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda e Skyrim : Se siete alla ricerca di una nuova custodia per la vostra Nintendo Switch e non avete paura di spendere, allora forse in questa news troverete quello che fa per voi.Come riporta Dualshockers, il negozio indipendente Mr.Hydez Leather studio, propone delle esclusive versioni in pelle (realizzate a mano) di custodie per Switch a tema The Legend of Zelda (Majora's Mask, Breath of the Wild ed Ocarina of Time), Il Signore Degli Anelli e Skyrim. ...

Diamo uno sguardo ad alcuni prototipi di Dualshock 4 : Ora che la Game Developers Conference è giunta al termine, gli organizzatori dell'evento hanno pubblicato tutte le presentazioni tenutesi quest'anno. Tra queste figura quella degli sviluppatori di Astro Bot, che hanno optato per mostrare una serie di prototipi di Dualshock 4.La slide pubblicata dagli sviluppatori evidenzia una serie di controller per PlayStation 4 che a prima vista possono sembrare abbastanza uguali tra loro. Tuttavia, ad uno ...

Borderlands 3 : Diamo uno sguardo più da vicino ai nuovi personaggi giocabili : Dopo aver guardato i primi trailer di Borderlands 3, avrete sicuramente notato il ritorno di alcuni degli eroi già apparsi nei precedenti capitoli della serie, più ovviamente alcuni nuovi arrivati. Come riporta Gamespot, Borderlands 3 mette a disposizione del giocatore diversi personaggi caratterizzati da set di abilità ed armamentari unici, di seguito potete trovare informazioni sulle new entry di questo terzo capitolo:Cosa ne pensate di questi ...

Diamo uno sguardo ai titoli PS3 disponibili col servizio PlayStation Now : PlayStation Now è finalmente arrivato anche in Italia, per chi non lo sapesse si tratta di un servizio in abbonamento che consente di giocare centinaia di titoli (PS4, PS3 e PS4) in streaming su PS4 e PC.Di seguito potete trovare la lista dedicata al catalogo PS3:Questi sono tutti i giochi PlayStation 3 presenti nel servizio. Se cercate maggiori informazioni su PlayStation Now, noi vi rimanDiamo al nostro articolo dedicato che contiene tutti i ...