Classifica combinata | la Juventus fuori dalla Top 5

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la Classifica combinata dei tempi delle prove libere. Leclerc vola su Vettel e Hamilton : Dopo una prima sessione di prove libere che, in sostanza, non è nemmeno iniziata, per colpa dei ben noti problemi con i tombini della pista di Baku, i tempi più importanti della prima giornata del Gran Premio dell’ Azerbaijan 2019 di Formula Uno si sono visti nella FP2 disputata nel corso del pomeriggio azero. Il più veloce è risultato, abbastanza nettamente, Charles Leclerc che ha dato il via alla doppietta Ferrari, precedendo Sebastian ...

MotoGP - GP Usa 2019 : la Classifica combinata dei tempi delle prove libere. Vinales precede Marquez e Rossi : Si chiude con una sorpresa il venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP: davanti a tutti non c’è il dominatore del Circuit of The Americas, Marc Marquez, ma il suo connazionale Maverick Vinales, che ha saputo stampare il miglior tempo di giornata in 2:03.857, precedendo il campione del mondo e il suo compagno di team, Valentino Rossi, di pochi centesimi. Quarto tempo per Jack Miller su Ducati Pramac, mentre Franco Morbidelli ...