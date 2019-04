Ragusa | poliziotto uccide la moglie nel sonno e si ammazza | in casa anche due bimbi

Ragusa - poliziotto uccide la moglie e si toglie la vita : Omicidio-suicidio questa notte a Ragusa, dove un assistente capo della Polizia di Stato, un uomo di 42 anni di cui non è stata ancora diffusa l'identità, ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 33 anni e si è tolto la vita nello stesso modo, utilizzando l'arma di ordinanza.La tragedia è avvenuta in casa della coppia, mentre i due figli di 6 e 7 anni stavano dormendo. La donna, stando a quanto si è appreso, sarebbe stata uccisa nel sonno in ...