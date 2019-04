Turchia | Erdogan | vinto 56% dei comuni

Elezioni amministrative in Turchia - Erdogan perde Ankara - : L'Akp del presidente, con gli alleati nazionalisti, conquista il 56% dei comuni e rimane il primo partito, ma perde la capitale. A Istanbul il candidato dell'opposizione afferma di aver vinto con ...

Turchia.Erdogan : conquistato 56%municipi : 01.32 Il presidente turco Erdogan afferma che il suo partito di governo e i suoi alleati nazionalisti hanno conquistato il 56% dei comuni assegnati nelle elezioni municipali di ieri in Turchia. Il partito di Erdogan (AKP) ha guidato le elezioni municipali con il 45% dei voti subendo però alcune battute d'arresto, compresa la perdita della capitale Ankara. Il voto di ieri viene visto come una sorta di referendum sul presidente.

Turchia - Erdogan : Akp resta primo partito : 23.12 Alle elezioni amministrative, "abbiamo vinto a Istanbul".Lo ha detto Yildirim, il candidato sindaco della coalizione del presidente Erdogan, Akp, durante lo scrutinio delle schede. Con il 98,78% dei voti conteggiati, Yildirim ha un vantaggio di meno di 5mila voti (lo 0,05%) sul rivale socialdemocratico. E anche alla luce della probabile resa del suo partito ad Ankara, Erdogan dichiara: "L'Akp si conferma quello che dal 2002 a oggi è ...

Elezioni in Turchia - primi dati : coalizione Erdogan sopra il 50% : Con un terzo delle schede scrutinate a livello nazionale, l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan si conferma primo partito in Turchia nelle Elezioni amministrative con il 47,6% e supera il 50%...

Amministrative in Turchia - test per il presidente Erdogan : Il suo Partito - Akp - rischia una sconfitta dall'alto valore simbolico nella capitale Ankara e persino a Istanbul a causa del rallentamento dell'economia. Le operazioni di voto decideranno le ...