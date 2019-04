Roma | la Cassazione condanna Atac a risarcire i familiari di un operaio ucciso

Roma - Cassazione : “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia anche l’ex sindaco Marino : Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, i camion bar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione. Una notizia che la prima cittadina Virginia Raggi fa subito sua commentandola in un tweet: “Addio camion bar e bancarelle davanti monumenti e da piazze storiche. Cassazione ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la ...