NoiPa aprile 2019 | dettagli trattenute sullo stipendio

Stipendi NoiPa aprile 2019 : importi - aumenti - data esigibilità : È gia possibile visualizzare gli importi degli Stipendi NoiPA del mese di aprile 2019. Da diversi mesi il portale permette la visualizzazione anticipata tramite la sezione “Consultazione pagamenti”. Da qualche giorno, la sezione è visualizzabile pure dall’app ufficiale NoiPA, che può essere scaricata sul proprio dispositivo mobile in modo gratuito. aumenti Stipendi NoiPA e data accredito Come più volte ripetuto, dal mese di ...

NoiPa cedolino aprile : l'importo dello stipendio è già visibile : Da fine marzo è già visibile sul sito NoiPa l'importo dello stipendio di aprile 2019 di tutti i docenti e gli appartenenti al personale ATA. Come ormai di consueto, in netto anticipo rispetto al caricamento del cedolino, gli amministrati NoiPa possono già conoscere l'importo del proprio stipendio che da questo mese vedrà un leggero aumento per merito dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. cedolino di aprile 2019: l'importo dello ...

NoiPa cedolino aprile 2019 : data cedolino e accredito aumento stipendio : NoiPA cedolino aprile 2019: data cedolino e accredito aumento stipendio Calendario NoiPA aprile 2019 Una sorpresa positiva nel cedolino degli assistiti di NoiPA nel mese di aprile 2019. È infatti previsto uno stipendio un po’ più alto in busta paga, a causa dell’indennità di vacanza contrattuale. Questo è un elemento non fisso della busta paga che corrisponde a un supplemento retributivo da erogare in quel periodo che va dal termine di un ...

NoiPa - stipendi scuola ultime notizie : da aprile scatta l’indennità di vacanza contrattuale : Mentre il personale scolastico continua ad attendere che si muovi qualcosa sul fronte del rinnovo di contratto del comparto istruzione, dal prossimo mese di aprile i lavoratori della scuola pubblica italiana vedranno in busta paga qualche euro in più. Tutto ciò è dovuto, infatti, all’indennità di vacanza contrattuale che, in ogni caso, inciderà in maniera irrisoria, tanto più che sarà calcolata solamente sulle voci stipendiali e non sulla ...

NoiPa - come cambiano gli stipendi con gli aumenti di aprile 2019? : Qualche giorno fa, NoiPA ha comunicato l’aumento degli stipendi a partire da aprile 2019, come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (LdB 2019). Si tratta dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, che inizia il prossimo mese di aprile, e subirà un ulteriore aumento a partire dal mese di luglio 2019. Ma in pratica, quanto influisce questo aumento sullo stipendio? Indennità di vacanza contrattuale negli ...