Brexit - tra Regno Unito ed Europa resta solo l’incertezza. Tutti gli scenari possibili : La signora May crede tenacemente nel suo deal, quasi quanto nel suo mitico cappotto azzurro griffato Herno, che l’ha tenuta al caldo per tutto l’inverno nei suoi viaggi tra Londra e Bruxelles (per la cronaca, nella boutique di Henley dove spesso fa acquisti, è disponibile ancora una taglia 10, in grigio, scontata del 50%, a 417 sterline invece di 835). La signora May, invece, non fa sconti di fine stagione e, nonostante la terza ...

Brexit - terzo no a May. Clima incandescente : in migliaia nelle strade : Doveva essere il giorno dell'Indipendenza, è stato quello della disfatta. Ieri, il Regno Unito sarebbe dovuto uscire dall'Europa, invece il governo di Theresa May si è visto bocciare per la terza ...

Banksy e il «Parlamento devoluto» : i deputati scimpanzé tornano in mostra per la Brexit al museo di Bristol : Alla fine del 2009, l'esibizione entrò nella top ten delle mostre più visitate al mondo e generò un indotto nell'economia locale di circa 15 milioni di sterline. Inoltre, nonostante l'ingresso fosse ...

Brexit - le 'scimmie' di Banksy tornano in mostra a Bristol - : Il quadro raffigura i parlamentari inglesi come scimmie ed è stato realizzato 10 anni fa dal celebre artista. Ora il museo ha deciso di esporlo di nuovo e, secondo l'autore, il riferimento è proprio a ...

Brexit - Banksy disegna un parlamento di scimmie : «Il ritratto di una nazione» : Un tempismo che sottolinea ancora una volta il talento e la preveggenza del più grande, e misterioso, street artist del mondo, che - se ce ne fosse bisogno - ha voluto attualizzare l'opera con queste ...

Brexit - ora l’Europa vede solo due strade : rinvio lungo o «no-deal» : Deluso dall'ennesimo voto contrario da parte di Westminster all'accordo di divorzio della Gran Bretagna dall'Unione europea, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato un nuovo summit comunitario per il 10 aprile. Entro questa data, il governo britannico dovrà decidere se chiedere un rinvio lungo di Brexit, partecipando alle prossime elezioni europee del 23-26 maggio. Oppure annunciare la sua uscita d'emblée...

Brexit - Camera respinge accordo di May : altra proroga o no deal : Che viene considerato da economisti e analisti lo scenario peggiore, catastrofico per economia, commercio, mercato del lavoro e mondo finanziario del Regno Unito. Le soluzioni alternative sono uno ...

Brexit - accordo bocciato per la terza volta<br> UE convoca Consiglio straordinario : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato ancora una volta, la terza, l'accordo che la Premier Theresa May ha proposto per la Brexit dopo essersi consultata con l'UE. 344 sono stati i no, solo 286 i sì, quindi una maggioranza più ampia di quanto ci si aspettasse.Proprio oggi, 29 marzo 2019, era la data utile per la Brexit, ora c'è il rischio dell'uscita senza accordo il 12 aprile, ma intanto l'UE ha subito convocato un ...

Westminster vota per la terza volta l'accordo sulla Brexit - May rischia un' altra umiliazione : Si prevede che voteranno contro un accordo ritenuto dannoso per l'economia l'opposizione di centro e laburista. Intanto, per il pomeriggio e' prevista una manifestazione dinanzi al Parlamento del ...

Brexit - è il D-Day. Dazi - schiarita Usa-Cina. Tim tra pace e guerra : Pesano anche i nuovi segnali di rallentamento dell'economia di Eurolandia a partire da Germania ed Italia, come sottolinea S&P. In questa cornice si profila un altro fronte critico: sbanda la lira ...

Brexit - Bankitalia vara norme su regime transitorio in caso "no deal" : Sono due le comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia contenenti le indicazioni operative per gli adempimenti ...