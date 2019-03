Valve Index è il visore VR di Valve? In mostra su Steam per la prima volta

eurogamer

(Di domenica 31 marzo 2019)a quanto pare ha svelato il suoper la realtà virtuale,Ebbene, come riporta VG247, non sappiamo ancora nulla riguardo questo progetto, se non che durante la notte è stata aggiunta una paginariguardante l'headset, denominato appuntoAbbiamo dunque solamente un'immagine del, assieme allo slogan "Rinnova la tua esperienza", mentre per quanto riguarda annuncio o lancio, è indicato solamente il periodo di maggio 2019. Non sappiamo null'altro, per cui non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o informazioni ufficiali.Leggi altro...

