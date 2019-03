Un rigore un po' così e il Brescia allunga il passo verso la serie A

Treccani e Crusca - l’enciclopedia si fa social (Spotify compreso) : “Così parliamo ai più giovani. I canali sono diversi - ma sempre lo stesso rigore” : Su Spotify c’è una playlist che riunisce Calcutta, Achille Lauro e la trap pariolina della Dark Polo Gang. Non è uno dei tanti daily mix indie, ma “Le Parole delle Canzoni” della Treccani. Sì, avete letto bene, proprio l’enciclopedia. Ed è in buona compagnia: il dizionario Zanichelli esplora le vie di Instagram (che sono infinite) e la Crusca risponde ai dubbi dei lettori su Facebook, con l’hastag #laCruscarisponde. Per parlare ai più giovani la ...