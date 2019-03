Spalletti | ' Icardi escluso per come si è comportato La differenza la fanno solo Messi e

Inter - Spalletti : «Icardi? Oggi devono giocare gli altri. Umiliante la mediazione» : MILANO - " Oggi Icardi deve stare fuori, devono giocare gli altri " ha detto Luciano Spalletti a Sky, perché " bisogna stare dentro lo spogliatoio e un allenatore deve essere credibile di fronte ai ...

Spalletti - veleno su Icardi : "Non fa la differenza - deve stare fuori" : Luciano Spalletti scatenato al termine di Inter-Lazio. Il tecnico di Certaldo ha prima analizzato il ko contro i biancocelesti, immeritato, e ha poi attaccato Icardi all'ennesima domanda sull'ex capitano argentino: "Quella di stasera è una sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non siamo stati fortunati in avvio e abbiamo preso gol alla prima occasione, quando noi avevamo creato prima i ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Sconfitta pesante. Icardi? Trattativa umiliante” : INTER LAZIO 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro la Lazio: “Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non siamo stati fortunati in avvio e abbiamo preso gol alla prima occasione, quando noi avevamo creato […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Sconfitta ...

Spalletti : “Perso per gli episodi. Icardi merita di stare fuori visto il comportamento” : Si è appena concluso il posticipo della 29^ giornata tra Inter e Lazio. Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti che, ai microfoni di Sky Sport, analizza la sconfitta: “Abbiamo perso contro una diretta concorrente. Non siamo stati fortunati negli episodi. Siamo stati bene in campo, ma ci siamo fatti trovare spesso disordinati, spingendo molto con i terzini. Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate“. Durissimo ...

Spalletti : «Era giusto non far giocare Icardi - è umiliante dover trattare con Icardi» : Luciano Spalletti a Sky Sport «È una sconfitta pesante, contro una concorrente diretta. Una partita condotta a larghi tratti molto bene, loro sono passati in vantaggio e hanno potuto fare la partita che amano fare. Al di là della seconda fase del primo tempo, la partita era questa qui. La Lazio due occasioni le crea contro tutti. Icardi «A me non toglie niente né la serenità né altro. Lui deve stare fuori, non deve giocare per come si è ...

Spalletti boom : il tecnico dell’Inter ha distrutto Icardi! : Luciano Spalletti ha parlato di Mauro Icardi in modo molto duro, il centravanti è stato tenuto fuori da Inter-Lazio alimentando le polemiche Luciano Spalletti ha tuonato contro Mauro Icardi, giustamente, dopo quanto accaduto in casa Inter. Le parole del tecnico sono state durissime contro il suo centravanti, ai microfoni di Skysport:”Oggi Icardi doveva star fuori per come si è comportato. Bisogna aver credibilità dentro lo ...

Inter - Spalletti si fa beffare dalla Lazio : 1-0 a San Siro - con Icardi in tribuna : Inter-Lazio 0-1 nel posticipo della 29esima giornata di Serie A. Il gol di Milinkovic-Savic al 13'.

La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions : Spalletti ‘paga’ la decisione su Icardi - finisce 0-1 [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Spalletti non convoca Icardi e regala la vittoria alla Lazio (0-1) : La Lazio ringrazia Luciano Spalletti. L’allenatore non convoca Mauro Icardi per motivi di rancore personale e perde uno scontro diretto importante ai fini della lotta per la Champions. La Lazio vince 1-0 a San Siro con gol di Milinkovic Savic nel primo tempo. Ovviamente l’Inter attacca per quasi ottanta minuti ma senza attaccanti: Lautaro Martinez infortunato, Keita non cosa sia il gioco del calcio, Perisic non va oltre qualche ...

Inter - Marotta : 'Il reinserimento di Icardi è graduale - Spalletti agisce per la squadra' : Il reinserimento avviene gradualmente, l'allenatore ha la facoltà di decidere quali giocatori mandare in campo e quali convocare" ha spiegato Beppe Marotta, Intervistato da Sky Sport. L'...

Inter - Spalletti avrebbe lasciato a casa Icardi anche se l'argentino si fosse scusato : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come le mancate scuse dell'argentino al gruppo non siano la causa della sua non convocazione. 'L'ennesima occasione non sfruttata per chiarirsi definitivamente con ...

Inter - Icardi ancora fuori. Marotta e Ausilio hanno parlato con Spalletti e... : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come Marotta e Ausilio abbiano condiviso la scelta di Spalletti, che ha escluso il centravanti argentino dalla sfida di questa sera tra Inter e Lazio. ' Insomma, ...

Caso Icardi - carta bianca a Spalletti. Ma contro il Genoa il club si aspetta novità : ... da Il Corriere della Sera a Il Corriere dello Sport , chi assiste il bomber argentino ha manifestato un certo stupore, probabilmente dettato più dal comportamento dell'allenatore, col quale i ...

Inter - Icardi resta un caso : Spalletti ha escluso l'argentino dalla lista dei convocati : Questa sera l'Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato ...