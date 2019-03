Cambio ora legale - Quando spostare le lancette dell’orologio. E perché : Cambio ora legale, quando spostare le lancette dell’orologio. E perché Domenica 31 marzo dormiremo un’ora in meno per poter godere di 60 minuti di luce in più al giorno. La modifica ha conseguenze sull’organismo e anche a livello economico, ma presto potrebbe essere abolita dall’Unione ...

L’irrefrenabile desiderio di salato Quando stiamo a dieta. Ecco perchè : Soprattutto nei periodi di dieta diminuisce l’apporto di sale nel nostro corpo. E proprio questa carenza attiva dei segnali di appetito lanciati direttamente dal cervello. Insomma la voglia di mangiare salato dipende proprio dai neuroni come ha dimostrato lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech). La ricerca ha mostrato come siano i circuiti nervosi ad accendersi portando il ...

Earth Hour 2019 - Quando sarà l'Ora della Terra - e perché aderire : Sabato 30 marzo alle 20.30 ora italiana c'è la Earth Hour 2019. Monumenti, città e luoghi celebri nel mondo saranno spenti per un'ora per salvare il Pianeta. L''Ora della Terra' è un evento ideato dal ...

Migranti - Quando la legge (italiana) li aiuta perché gay e minacciati nel loro Paese : Una serie di episodi analoghi, che navigano tutti nella stessa direzione nonostante la chiusura dei porti e di molte coscienze. L’ultimo è di queste settimane. Un migrante senegalese di 23 anni, ostracizzato e minacciato in patria perché omosessuale, si è visto prima negare e poi concedere la protezione sussidiaria. A dirgli di no era stata la commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale. Ad ...

Quando e perché non si mangia carne in Quaresima 2019. Inizio e fine digiuno : Quando e perché non si mangia carne in Quaresima 2019. Inizio e fine digiuno Inizio e fine periodo di Quaresima 2019 Subito dopo l’apice dei festeggiamenti carnevaleschi (martedì grasso), il mercoledì delle ceneri segna l’Inizio della Quaresima, periodo che ci separa dalla celebrazione della Pasqua. Quest’anno, quindi, la Quaresima si aprirà mercoledì 6 marzo 2019 e si concluderà con il Giovedì Santo il 18 aprile. ...

Lele Mora : “Quel giorno a casa mia Quando un mio amico disse a Rocco Casalino “Beppe Grillo cerca un ufficio stampa - perché non ti proponi?” e così andò” : “Subito dopo essere uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione. Ne sono uscito grazie a uno psichiatra. Oggi sto bene: quando hai una famiglia unita che ti sta vicino e che ti dà la forza di ricominciare, è tutto più bello. Certo, una volta viaggiavo in aereo privato mentre oggi mi accontento della seconda classe di un treno. Ma sto bene lo stesso”. Lele Mora ha pagato i suoi conti con la giustizia e, ormai da tempo, cerca di ...

Quando è Pasqua 2019? Perché la DATA cambia sempre? : Quand’è Pasqua 2019? E’ una domanda che tendiamo a porci sempre Perché si tratta di una DATA mobile, che ogni anno cambia. La regola per calcolare la DATA proviene dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325: la Pasqua è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio (21 marzo 2019) successivo all’equinozio di primavera (20 marzo 2019, ma convenzionalmente si considera la DATA del 21), di conseguenza ...

A Quando il cambio ora legale a marzo 2019 e perché non sarà l’ultimo per l’Europa : La domanda è imperante: a quando il cambio ora legale previsto per questo marzo 2019? In questo momento siamo tutti sintonizzati sulla cosiddetta ora legale, quella che ci ha permesso di avere nei lunghi mesi invernali più ore di luce al mattino e non certo di sera. Dobbiamo essere pronti al prossimo passaggio per la fine di questo mese e probabilmente l'operazione non sarà l'ultima nel suo genere nonostante appunto, la proposta nella Comunità ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non intervenne Quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

Perché Quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche : Milano. Mentre l’Italia si prepara a firmare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Belt and Road Initiative (Bri), e il Quirinale tenta rassicurazioni last minute facendo sapere che dall’accordo sarà esclusa le tecnologia strategica del 5G, può essere utile guardare ai paesi che, in Europa, sono

Applausi per Allegri - ma una domanda sorge spontanea : Juventus arrembante - ma perchè solo Quando è spalle al muro? : Massimiliano Allegri merita di prendersi tutti i meriti di una rimonta da favola, ieri sera tra Juventus ed Atletico Madrid non c’è stata storia “Le critiche? Ci vogliono dottori bravi…“. Massimiliano Allegri si prende giustamente la sua rivincita. Dopo essere stato riempito di critiche a seguito della gara d’andata, adesso parla lui e lo fa in maniera veemente attaccando i suoi detrattori. La verità come ...

