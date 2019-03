Il commento di Pallotta | “I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le le palle”

ilnapolista

Il tweet della Roma con il commento del presidente James Pallotta sul brutto ko interno contro il Napoli: "Tutti sanno cosa è andato storto quest'anno e per questo abbiamo dovuto cambiare. Ma il tempo delle scuse è finito. La partita con la SPAL è inaccettabile, quella di oggi è stata anche peggiore. I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le palle. Nessuno ha più alibi".

