I terremoti che non passano | da L’Aquila al Belice fino a Marsica

vanityfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Ore 3.32 del 6 aprile del 2009. L’Aquila, gioiello architettonico e artistico, viene travolta da un terribile terremoto. Che non arriva all’improvviso: erano mesi che si viveva sotto l’incubo di un incessante «sciame sismico». Trecentonove le vittime, più di 1500 i feriti. Sotto le macerie muoiono anche parecchi studenti, in parte ospitati dalla famigerata Casa dello studente, sprofondata come un castello di sabbia. A pochi giorni dal decennale della tragedia, la sensazione è, purtroppo, ancora quella del work in progress. Il centro storico è in parte ricostruito, ma senza la «vita vera» di prima. In tanti soggiornano tuttora in periferia, nelle «casette provvisorie» fatte costruire dal governo Berlusconi. Altri sono migrati altrove, o sono rimasti a vivere sulla costa adriatica dove si erano rifugiati in piena emergenza.Non è la prima volta che l’Italia dei ...

kitemurth2 : RT @Paguro_Bernardo: . Ascoltando radio Maria ho scoperto che i terremoti li manda Dio per protestare contro i diritti dati ai gay mentre a… - Caffe_Graziella : RT @Paguro_Bernardo: . Ascoltando radio Maria ho scoperto che i terremoti li manda Dio per protestare contro i diritti dati ai gay mentre a… - Leo_____22 : @mefisto94_ Non ne ho idea, sono totalmente ignorante a riguardo. Mi pareva di aver letto che la Sardegna in linea… -