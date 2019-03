Formula 1 | Verstappen ammette | “non credo che avremmo potuto fare di meglio”

Formula 1 – Verstappen deluso dopo le qualifiche in Bahrain : “pessimo tutto il weekend - forse impossibile fare meglio” : Max Verstappen deluso per il suo 5° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain: il pilota Red Bull descrive come ‘pessimo’ l’intero weekend Dietro la doppietta Ferrari-Mercedes, si piazza Max Verstappen, apparso alquanto corrucciato dopo l’esito delle qualifiche del Gp del Bahrain. Solo un 5° posto per il pilota olandese che, ai microfoni di Sky Sport, ha descritto come pessimo l’intero weekend disputato fin ...

Formula 1 – Insoddisfazione Verstappen - Max elenca i problemi della sua Red Bull dopo le Fp2 : “ecco perchè soffriamo” : Max Verstappen soddisfatto a metà dopo il venerdì di prove libere in Bahrain: le parole del pilota della Red Bull in vista della gara di domenica Venerdì nel segno delle Ferrari in Bahrain. In occasione delle prime e delle seconde prove libere sul circuito del Paese mediorientale, Charles Leclerc nella mattinata e Sebastian Vettel nel pomeriggio si sono piazzati davanti a tutti e hanno comandato prima le Fp1 e poi le Fp2, staccando i ...

Verstappen spiega perché in Formula 1 non si sorpassa più - : Il Gran Premio d'Australia, vinto da Valtteri Bottas a Melbourne, non si è certo distinto per un grande spettacolo in pista. E tra i protagonisti attesi nel primo appuntamento mondiale di Formula 1 ...

Formula 1 GP Australia - Verstappen : "Un inizio molto positivo" : Il terzo posto colto a Melbourne da Max Verstappen , per di più a poca distanza dal secondo arrivato Hamilton, è rimarchevole da svariati punti di vista. Intanto conferma che la Red Bull è sempre tra ...

Formula 1 - nuova Red Bull 2019 : presentata la RB15 di Verstappen e Gasly : Come sempre un po' a sorpresa. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Red Bull Aston Martin ha svelato attorno alle 13 italiane la livrea della nuova RB15 , vettura con la ...