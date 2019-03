Facebook | Zuckerberg ai governi | Servono nuove regole per il web

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) C'è bisogno di "per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo serve "un ruolo più attivo da parte dei". Con una lettera aperta, pubblicata dal Washington Post, Marklancia un appello a tutte le amministrazioni del mondo.Il fondatore diha sottolineato così la necessità dinorme per "garantire l'integrità del processo elettorale e per proteggere la privacy della gente". Cosìintende rispondere agli scandali che negli ultimi mesi hanno travolto, sia riguardo alla protezione dei dati che sul fronte della diffusione delle fake new.Per il Ceo dibisogna quindi lavorare insieme agli Stati per mettere a punto una cornice globale e il modello deve essere quello della "General Data Protection Regulation" dell'Unione europea."La tecnologia è una parte importante della nostra vita, e le aziende come ...

disinformatico : Se la storia più condivisa su Facebook è un falso allarme, forse la 'lotta alle fake news' di Zuckerberg non sta fu… - Agenzia_Ansa : #Facebook, appello di #Zuckerberg ai governi: 'Nuove regole per il web per combattere contenuti dannosi e protegger… - mante : Zuckerberg dice che Internet ha bisogno di nuove regole. Ne suggerisco somessamente una: abbandonare Facebook. -