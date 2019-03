Effetto Boldrini

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Qualcuno un giorno lo studierà, facendone un caso esemplare per la psicopatologia. Sarà citato in tutti i manuali, e lo chiameranno "". Quel fenomeno psicologico per cui una sola donna, d'aspetto gradevole, di modi pacati ma decisi, d'eloquio fine venato d'ironia, il cui lavoro per anni è stato richiamare l'attenzione sugli ultimi del nostro mondo (che fossero migranti, donne, emarginati), scatena al suo solo apparire l'aggressività, l'antipatia contundente e in generale tutta la potenza di fuoco degli odiatori da tastiera, il cui profilo è efficacemente compendiato dal personaggio di Napalm51 (una grande invenzione di Crozza): ignoranti, pronti a dare credito alle bufale più grossolane, intimamente misogini, covatori di violenza.E' un fenomeno al quale abbiamo assistito di continuo, in questi anni, che ha avuto il suo picco ...

