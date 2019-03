Roma | con il Napoli dubbio Manolas Ranieri non vuole rischiare

Roma - contatto Olsen-Watford : Robin Olsen , portiere della Roma , può lasciare il club giallorosso dopo un anno. Come riporta Rai Sport , l'estremo difensore svedese ha avuto un colloquio con il Watford , con la Roma che pensa a Cragno del Cagliari .

Congresso delle famiglie - la contRomanifestazione a Verona. "Siamo 100mila" : Una marea umana colora Verona . Alle ore 14,30 sono già migliaia alla contromanifestazione al Congresso delle Famiglia , lanciato da Non una di meno . "Siamo 100mila", dicono gli organizzatori. Gli ...

Amici 18 - Ricky Martin arriva a Roma : l’incontro con la squadra bianca e il jet lag : La curiosità di questa edizione del Serale di Amici è – almeno alla vigilia – il direttore artistico della squadra bianca: la super star internazionale Ricky Martin. L’attesa è tutta per lui, vedere come si esprime in italiano, come interagirà con i ragazzi, se si esibirà sul palco magari in un duetto con uno dei suoi allievi. Non ce ne voglia l’altro direttore artistico Vittorio Grigolo, ma per ora è lui che aspettiamo ...

Roma. Servizio trasporto per persone con disabilità : online avviso pubblico : È online l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria unica relativa al “Regolamento Servizi, misure e interventi per la mobilità

L'Estetista cinica apre a Roma - ecco i suoi consigli per la prova costume : 'È perché, pur avendo il flacone più brutto del mondo, aveva un bel nome. Chi la usa ha creato un passaparola facendola diventare il mio prodotto più venduto per numero di pezzi. Quelle che fatturano ...

Congresso delle famiglie di Verona - in 20mila alla contRomanifestazione femminista : Scendono in piazza nel secondo giorno del Congresso delle famiglie a Verona, quello in cui è previsto l'intervento di Matteo Salvini . «Due parole chiave, resistere per esistere» dice Monica Cirinnà, «...

Roma celebra Leonardo da Vinci con una mostra imponente : La scienza prima della scienza sfoglia la gallery Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza è infatti un'imponente mostra e l'occasione per ammirare dieci preziosi disegni del Codice ...

Roma. Marconi : bonifica dopo rimozione di insediamento abusivo : Roma. Marconi: avviate operazioni di bonifica dopo la rimozione di insediamento abusivo. Nei giorni scorsi è stata avviata la bonifica di un’area di circa 600 mq, sita tra Viale Marconi e via Caduti senza Croce, precedentemente oggetto di occupazione abusiva. L’intervento da parte degli agenti del Pics della Polizia Locale di Roma Capitale aveva permesso di liberare la zona dove era stato rinvenuto un insediamento abusivo. dopo ...

Roma Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Si è parlato tanto di mercato in questi giorni, con Allan e Koulibaly cercati da mezza Europa. Lei che idea si è fatto in merito? Allan e Koulibaly sono ...

Conte-Inter - la situazione : occhio anche alla Roma : CONTE INTER- Antonio Conte si prepara al suo futuro il quale potrebbe tingersi nuovamente di “tricolore italiano”. L’ex tecnico del Chelsea sarebbe pronto a fare ritorno in Italia, anche se, come trapelato nelle ultime ore, lo stesso Conte valuterà attentamente il da farsi. L’Inter osserva interessata. Marotta vorrebbe convincere l’ex ct della Nazionale a dire […] L'articolo Conte-Inter, la situazione: occhio ...

Napoli - c’è l’insidia Roma : il report dell’allenamento e i convocati di Ancelotti : Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domani all’Olimpico alle ore 15. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico e poi partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Ecco i convocati dell’allenatore Carlo Ancelotti: Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Luperto, ...

Luca Bergamo - vice di Virginia Raggi : "I Romani scontenti di noi" : L'assemblea capitolina è ormai un caos. Le opposizioni chiedono a gran voce le dimissioni di Virginia Raggi e anche dentro i 5 stelle aumentano i mal di pancia. L'arresto di Marcello De Vito, che presiedeva quell'Aula, e l'indagine su Daniele Frongia (a stretto giro archiviata) non sono passaggi indolori. Non può più far finta di nulla il numero due del Campidoglio, Luca Bergamo, vice sindaco e assessore alla Cultura, ...