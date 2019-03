Rc auto | Ania | calo premi da 2012 -25%

Al re di Giordania la Lampada della pace di Assisi : 'Proteggiamo Gerusalemme. La Palestina sia Stato autonomo' : ... nei confini del 1967, con Gerusalemme est capitale, e ove si garantisca anche la sicurezza di Israele, come parte integrante della regione, riconosciuta dai paesi arabi e musulmani di tutto il mondo"...

Al Re di Giordania la lampada della pace dei frati di Assisi : "Proteggiamo Gerusalemme. La Palestina sia Stato autonomo" : Re Abdullah di Giordania ha ricevuto dai frati di Assisi la lampada della pace. Il riconoscimento gli è Stato attribuito per l'importante ruolo svolto dal suo Paese nell'accoglienza dei delle persone scappate dalla guerra in Siria. Nella città di San Francesco erano presenti anche il premier Conte e Angela Merkel, che ha ricevuto il riconoscimento dei frati di Assisi lo scorso anno. Il re e la cancelliera sono stati intervistati ...

auto - Aniasa : 40mila italiani hanno scelto noleggio lungo termine : Roma, 27 mar., askanews, - Continua a crescere il numero di Automobilisti che sceglie di rinunciare all'acquisto dell'Auto avvicinandosi alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a ...

Verbania - famiglia travolta da auto : un morto : Un uomo è morto e altre tre persone, tra cui un bambino piccolo, sono rimaste ferite nella tarda serata di sabato nel centro di Intra, frazione di Verbania. Tutti appartenenti allo stesso nucleo ...

Verbania - famiglia travolta da auto impazzita : 1 morto e 3 feriti : Tragedia familiare a Intra, frazione del comune di Verbania che si affaccia sul Lago Maggiore. Nonno, nonna, mamma e un bambino di 20 mesi a bordo di un passeggino sono stati travolti in Corso Mameli da una Ford Fusion guidata da un giovane di 25 anni. Il nonno, un 54enne, è morto sul colpo mentre la moglie (59 anni) è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni così come la mamma 35enne e il bimbo. La 59enne è stata ricoverata in ...

Tragedia a Verbania : auto impazzita travolge un'intera famiglia : un'intera famiglia stava tornando verso il centro di Intra ieri sera poco prima delle 23:00, quando una macchina impazzita l'ha colpita alle spalle schiacciandola contro il parapetto. È successo a Verbania, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore: l'autista alla guida di una Ford Fusion ha perso il controllo della vettura e ha causato l'incidente. Sul posto sono prontamente arrivati ambulanze, polizia stradale, vigili del fuoco. Presente ...

Verbania - auto impazzita investe famiglia sul marciapiede. Un morto e tre feriti : Un'intera famiglia è stata investita da un'auto impazzita a Intra, una frazione di Verbania , sul lago Maggiore. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti gravi. A perdere la vita è stato il nonno, ...

Cossogno. auto travolge famiglia a Verbania : morto Gianni Agosti - 3 feriti : Un’intera famiglia è stata travolta da un’Auto Ford Fusion impazzita alle 23 di sabato nel centro di Intra, frazione di

Verbania - famiglia travolta da un’auto mentre passeggiava sul marciapiede : un morto e tre feriti : Una famiglia stava passeggiando sul marciapiede dirigendosi verso il centro città dopo aver cenato fuori quando un’auto ha sbandato e li ha travolti. È successo sabato sera nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore: Gianni Agosti, 54 anni, è morto, mentre due donne di 58 e 34 sono ricoverate in ospedale a Novara in gravi condizioni assieme ad un bambino di 20 mesi che non è in pericolo di vita. Secondo ...

Famiglia a piedi travolta da auto impazzita a Verbania : un morto e tre feriti : Un'intera Famiglia è stata travolta da un'auto impazzita nella tarda serata di ieri nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore. Il bilancio è di un morto, un uomo di 54 anni, di due feriti gravi, una donna di 34 e un'altra di 58. Ricoverato all'ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano La Stampa, ...

Verbania - auto travolge un’intera famiglia : 1 morto e 3 feriti - tra cui un bimbo di 20 mesi : Nonno, nonna, mamma e bimbo di 20 mesi sono stati travolti da un'auto nel centro di Intra, frazione di Verbania, mentre passeggiavano su un marciapiede: l'uomo è morto sul colpo, gravi le due donne e ricoverato anche il piccolo che non sarebbe in pericolo di vita, pur avendo riportato una frattura al bacino. Fermato l'autista 24enne della vettura impazzita.Continua a leggere

Verbania - famiglia travolta da un'auto mentre passeggia sul marciapede : un morto e tre feriti : Non è in pericolo di vita il bimbo di 20 mesi, non c'è stato nulla da fare per il nonno di 54 anni. Fermato un giovane di 24 anni

Romania : premier Dancila - industria automobilistica tra i pilastri economia nazionale : Bucarest, 19 mar 09:56 -, Agenzia Nova, - L'industria automobilistica è uno dei pilastri dello sviluppo dell'economia romena e il motore che ha reso possibile l'uscita della Romania..., Rob,

Nobina e Scania : a Stoccolma arrivano gli autobus a guida autonoma : Accordo Sania-Nobina per la sperimentazione di autobus a guida autonoma sulle strade di Stoccolma. Nobina è la più grande compagnia di trasporti pubblici dei Paesi nordici, mentre Scania AB è azienda ...