Platini | ' La Juve è la favorita in Champions Var? Non mi piace'

Platini all'Onu : 'Con CR7 Juve favorita Champions. Var - urgenti adeguamenti' : Ap Platini, questi ragazzi in che modo sono diversi dalla sua generazione? 'Hanno le porte del mondo spalancate. Ragionano più velocemente, sono più informati. Hanno internet e una cultura differente.

Platini : 'Juve macchina da guerra e sfortunata in Champions - arbitri pupazzi del Var' : È stato uno dei fuoriclasse per eccellenza, uno dei migliori giocatori della storia della Juventus: parliamo di Michel Platini, che ha vissuto il periodo migliore della Juventus, quello in cui la società di Agnelli trionfò in Champions League ed in molte competizioni nazionali ed internazionali. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex presidente della Uefa ha avuto modo di parlare della sua squalifica ingiusta decretata dalla ...

Champions League - Platini crede nella Juventus : “con Cristiano Ronaldo può farcela” : Michel Platini ed il suo punto di vista sulla Champions League: il calcio è cambiato grazie alla tv, i fenomeni non vengono più picchiati “Quattro mesi fa l’ho visto a Torino contro il Manchester United: Ronaldo ha una mentalità e un fisico eccezionali“. Sono le parole di elogio per l’attaccante della Juventus dell’ex n.10 bianconero, Michel Platini, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. ...

Platini : 'La Juventus è fortissima - penso sia la favorita in Champions' : Esattamente una settimana fa la Juventus faceva la grande impresa europea contro l'Atletico Madrid. I bianconeri adesso sfrutteranno la pausa per recuperare i giocatori accoccati e per arrivare al top per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri dopo il match contro l'Atletico Madrid ha incassato i complimenti di molti ex calciatori. Fra questi c'è Michel Platini che è intervenuto alla "Domenica Sportiva" e ha ...

Napoli-Juve - da Maradona-Platini a Cristiano Ronaldo : le curiosità - : Nel match del San Paolo si rinnova una rivalità storica. Gli azzurri sono stati gli ultimi a battere i bianconeri in campionato e per la prima volta dal 2007 saranno senza Hamsik. Ancelotti e CR7, ...