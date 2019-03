Matrix | perché Nicola Porro non torna in onda | Mediaset | brutta voce ai piani altissimi

Perché il soprabito in pelle di Matrix è diventato un’icona : Sono passati 20 anni da quando è uscito nelle sale un film destinato a diventare un vero cult: Matrix. Diretto dai fratelli Wachowski, vinse quattro Oscar ed ebbe così tanto successo che fu deciso di fare ben due sequel: The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Le giacche, o meglio, i lunghi soprabiti indossati dai tre protagonisti e in particolar modo il modello in pelle di Morpheus, grazie al talento della costumista Kym ...